Un nouvel écrin à Cernier pour la banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées

La banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées construit son avenir à Cernier. La presse et quelques invités, notamment politiques, étaient conviés mercredi matin à venir découvrir la future agence et centre de compétences de la société. En lieu et place de la pose de la première pierre, un tube contenant différents éléments caractéristiques du projet a été coulé dans le béton. Le nouveau bâtiment accueillera la clientèle au rez-de-chaussée, alors que l’étage sera destiné au travail administratif. « Tout notre back office sera regroupé en un endroit », précise Laurent Risse, le président du Conseil d’administration de la banque Raiffeisen Neuchâtel et Vallées.