Les banques Raiffeisen neuchâteloises gardent le cap

Pas de plateau en ligne de mire

C’est désormais une constante, le bilan neuchâtelois de Raiffeisen est positif année après année. On peut donc se demander pour combien de temps encore ces chiffres vont continuer de grimper. « On ne sait jamais, le marché est tellement mouvant et tout ce qui peut se passer peut avoir un impact. A un moment donné nous aurons un plateau, mais je ne pense pas qu’on l’ait déjà atteint », rassure Laurent Risse.