Les banques Raiffeisen neuchâteloises poursuivent sur leur bonne lancée

Un millier de clients en plus

Le nombre de clients croît année après année et contribue à l’augmentation du bénéfice. L’an dernier, les banques Raiffeisen neuchâteloises en ont enregistré 1'000 supplémentaires. Elles en comptent désormais un total de 59'000. Mais quel est le profil type du Neuchâtelois qui sollicite les services de la Raiffeisen et pourquoi ? « On a tout le panel aujourd’hui. Il y a bien sûr l’hypothèque, élément essentiel à la base de notre métier. Mais il y a aussi le domaine des placements. On est désormais très au point avec une grande gamme de produits à offrir », précise Laurent Risse.