Pour pouvoir faire fonctionner des cellules solaires sous le cadran, il faut que celui-ci soit légèrement transparent, sans que l’œil ne puisse détecter cette translucidité. Dans le monde horloger, on évite de sacrifier l’esthétisme sur l’autel de la technologie. Ce sont donc des cadrans en plastique, recouverts de très fines couches de peinture qui viennent se poser sur les mouvements. Ils laissent passer 10% de lumière, de quoi faire fonctionner les cellules. Là encore une prouesse à en croire Jean-Claude Eggen qui signale au passage que la concurrence a besoin d’une transparence de 40%.

À ses débuts en 2022, la chaine de production livrait annuellement 40’000 mouvements. Elle en est aujourd’hui à 100'000. MLJP a entre-temps développé quatre nouveaux calibres et travaille actuellement sur le cinquième . Et selon Jean-Claude Eggen, la qualité est au rendez-vous : « Sur 250'000 pièces, il n’y a eu que trois retours et un seul était de notre faute ».