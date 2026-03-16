DicoApi à la conquête des écoles

C’était la pièce manquante dans les outils pédagogiques numériques pour l’école, selon ses concepteurs : un dictionnaire sonorisé qui combine à la fois les recherches phonétiques et des images. DicoApi a été développé en version web par des Neuchâtelois en 2022. Son but : aider les jeunes qui souffrent de troubles du langage, comme les dyslexiques, et les allophones. Il est présent dans les classes neuchâteloises mais pas que. Toute la francophonie l’utilise, du Québec, où il connait un franc succès, en passant par l’ile de Mayotte.

Et depuis la semaine passée, DicoApi a franchi une nouvelle étape dans son développement. Il est disponible sous forme d’application pour Iphone et Ipad. « Une grande première mondiale », s’exclame André Tissot-Daguette à l’origine du projet avec plusieurs passionnés, dont Luca Ferrazzini. « En le téléchargeant, cela nous permet de le faire fonctionner hors ligne, donc par exemple, en classe sans Wi-Fi pendant des examens. Un immense défi », souligne cet enseignant neuchâtelois spécialisé et président de l’APIL (Association de développement d'aides pédagogiques informatiques en libre accès) qui s’occupe notamment de financer le projet. La volonté est désormais d’exporter DicoApi sur d’autres systèmes, comme Android ou Mac. « Mais pour y parvenir, il faut que des gens fassent des dons à l’association pour qu’on puisse continuer le travail. Parce que le comité est bénévole, mais les heures de développement sont rémunérées », explique André Tissot-Daguette.