Dormir, c’est bon pour la santé !

Les troubles du sommeil, un fléau qui touche particulièrement la Suisse. Ce vendredi 13 mars, c’est la journée internationale du sommeil. L’occasion pour la Ligue pulmonaire neuchâteloise de faire de la sensibilisation et de rappeler l’importance d’un sommeil réparateur pour la santé physique et mentale. Les troubles pèsent également sur l’économie suisse : 1,7 million de personnes en souffre dans le pays, ce qui engendre, selon une étude récente de l’European Journal of Neurology, des coûts estimés à 15 milliards de francs par an. Mais dans quoi partent ces 15 milliards ? « L’absentéisme au travail, des problèmes d’intégration, de concentration et donc de performance aussi, énormément de consultations médicales également », détaille la directrice adjointe de la Ligue pulmonaire neuchâteloise Emilie Jossen dans « La Matinale » ce vendredi. La section cantonale de l’organisation participe à cette journée en offrant, ce vendredi après-midi, des dépistages gratuits de l’apnée du sommeil, le trouble le plus répandu. Une action qui a pour but de sensibiliser la population et favoriser une identification précoce de cette maladie. Car c’est important d’identifier rapidement si une personne fait de l’apnée du sommeil, avant que les symptômes n’aient de potentielles lourdes conséquences.