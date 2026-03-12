Saison précoce pour la LNM

Les affaires reprennent une semaine plus tôt que l’année dernière pour la société de navigation ...
Les affaires reprennent une semaine plus tôt que l’année dernière pour la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat. L’offre d’animations est étoffée.

La LNM entame sa saison plus tôt que d'habitude. (Photo d'archives). La LNM entame sa saison plus tôt que d'habitude. (Photo d'archives).

La société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) entame sa basse saison une semaine plus tôt que l’année dernière. Elle le signale jeudi dans un communiqué. Les voyageurs pourront monter à bord des bateaux de la compagnie à partir du 10 avril. Dans cette première phase, trois lignes seront exploitées, les vendredis, samedis et dimanches. La haute saison doit pour sa part commencer le 9 mai et prendre fin le 27 septembre. Des courses seront disponibles du lundi au vendredi : selon la LNM, cela correspond à la demande de la clientèle. Quant à la basse saison d’automne, elle durera du 2 au 18 octobre.

Malgré l’abandon de la desserte d’Yverdon-les-Bains, la LNM restera ponctuellement présente dans le Haut-Lac lors d’événements, par exemple ceux liés au 550e anniversaire de la bataille de Grandson.


Des animations pour divers publics

En ce qui concerne les animations, les Boats du lac, des croisières techno, font leur retour avec neuf dates prévues. Pour les gourmands, des « croisières dining » (donc dînatoires) sont prévues les samedi soir en juillet et août à bord du navire à vapeur le Neuchâtel, ainsi que des offres autour de la chasse, de la choucroute et de la fondue en fin de saison. Des croisières spéciales feux d’artifice seront également organisées le 1er août et lors de la Fête des vendanges de Neuchâtel. À terre, des animations musicales sont prévues au Bar restaurant du Lac. /jhi


