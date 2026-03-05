« En boîte » : Assistance Auto Fiorucci

Vous avez sans doute croisé un jour ou l’autre ses véhicules jaunes en pleine intervention : Assistance Auto Fiorucci est l'une des principales entreprises de dépannage automobile dans le canton de Neuchâtel. Avec la fin d’activité d’Assistance automobile Jeanneret à Bôle, elle va même se retrouver la seule à être active dans ce domaine sur le Littoral.

L’entreprise est une affaire de famille. Gianluca Fiorucci a débuté l’activité dans les années 90, tout seul, avant de s’agrandir. Basée à Neuchâtel à l’origine, la société s’est établie à Saint-Blaise en 2013. Depuis, elle n’a pas cessé de prendre de l’envergure. Comme l’explique le patron Davide Fiorucci, fils du fondateur. Le nombre de mandats de dépannage a augmenté et la place que l’entreprise occupe dans ces locaux s’est étendue progressivement. Le nombre de cas pris en charge par année a pratiquement doublé, de 2-3'000 en 2013 à environ 6'000 aujourd’hui.