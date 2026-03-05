« En boîte » : Assistance Auto Fiorucci

« En boîte » : Assistance Auto Fiorucci

C’est l’histoire d’une famille et de l’évolution d’un métier : en une trentaine d’années, Assistance Auto Fiorucci à Saint-Blaise a beaucoup grandi et se retrouve seule entreprise de dépannage sur le Littoral neuchâtelois.

Gianluca Fiorucci (à gauche) et son fils Davide ont fait vivre cette entreprise depuis sa fondation. Gianluca Fiorucci (à gauche) et son fils Davide ont fait vivre cette entreprise depuis sa fondation.

Vous avez sans doute croisé un jour ou l’autre ses véhicules jaunes en pleine intervention : Assistance Auto Fiorucci est l'une des principales entreprises de dépannage automobile dans le canton de Neuchâtel. Avec la fin d’activité d’Assistance automobile Jeanneret à Bôle, elle va même se retrouver la seule à être active dans ce domaine sur le Littoral.

L’entreprise est une affaire de famille. Gianluca Fiorucci a débuté l’activité dans les années 90, tout seul, avant de s’agrandir. Basée à Neuchâtel à l’origine, la société s’est établie à Saint-Blaise en 2013. Depuis, elle n’a pas cessé de prendre de l’envergure. Comme l’explique le patron Davide Fiorucci, fils du fondateur. Le nombre de mandats de dépannage a augmenté et la place que l’entreprise occupe dans ces locaux s’est étendue progressivement. Le nombre de cas pris en charge par année a pratiquement doublé, de 2-3'000 en 2013 à environ 6'000 aujourd’hui.

Davide Fiorucci : « Avant d’être un métier c’est vraiment une passion. »

L’entreprise compte actuellement une dizaine de collaborateurs. Pas facile, d’ailleurs, de recruter des dépanneurs en Suisse. Jusqu’à l’introduction récente de la formation fédérale de « road ranger », il n’existait pas de brevet reconnu. Assistance Auto Fiorucci devait embaucher des mécaniciens automobiles, qui sont actuellement une denrée rare sur le marché du travail. /jhi


 

