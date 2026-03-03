De gros montants pour les routes avec une visée durable

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté de débloquer un crédit de 44,82 millions de francs ...
De gros montants pour les routes avec une visée durable

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté de débloquer un crédit de 44,82 millions de francs pour l’entretien du réseau routier, mais aussi pour développer la mobilité douce, les transports publics et limiter le bruit routier.

Le tronçon entre Saint-Blaise et Monruz est actuellement en cours de réfection. Pour le député vert'libéral Mauro Moruzzi, il s'agit d'un aménagement exemplaire qui allie réfection des routes et durabilité. (Photo : État de Neuchâtel) Le tronçon entre Saint-Blaise et Monruz est actuellement en cours de réfection. Pour le député vert'libéral Mauro Moruzzi, il s'agit d'un aménagement exemplaire qui allie réfection des routes et durabilité. (Photo : État de Neuchâtel)

Des crédits pour assurer l’entretien des routes de manière durable. Le Grand Conseil neuchâtelois a validé mardi une enveloppe dotée de 44,82 millions de francs qui sera utilisée jusqu’en 2030. Il s’agit là de l’un des quatre piliers qui composent la stratégie Mobilité 2030 adoptée à 84% des voix par la population neuchâteloise en 2016. Près de 20 millions de francs serviront à entretenir la portion du réseau cantonal, composé de 375 km de routes, qui est le plus mal en point. Les besoins d’entretien sont qualifiés de « pressants » sur environ 20% du réseau, avec 16% de routes en état critique et 3% dans un mauvais état. Selon le rapport du Conseil d’État, Neuchâtel est « en queue de peloton à l’échelle suisse » dans le domaine.


De nouveaux aménagements cyclables en vue

L’objectif de ce crédit est aussi de profiter de ces réfections de chaussées pour y apporter de nouveaux aménagements, cyclables notamment. Ce sont ainsi 11,9 millions de francs qui seront dévolus à la mobilité douce, mais aussi à la priorisation des transports publics. L’accent sera essentiellement mis sur les maillons manquants des tracés cyclables principaux. Depuis le début de la mise en œuvre du Plan directeur cantonal de mobilité cyclable (PDCMC) en 2018, « quelque 35 km de pistes et bandes cyclables ont été réalisés et 16 km sont en cours de mise en œuvre », peut-on lire dans le rapport. Il s’agit par exemple du tracé prévu dans le tunnel de La Clusette au Val-de-Travers ou encore entre Hauterive et Saint-Blaise. Seize kilomètres supplémentaires d’aménagements sont prévus d’ici 2030.

Ces crédits serviront par ailleurs à la lutte contre les îlots de chaleur.

Finalement, 8,36 millions de francs seront dévolus à l’assainissement du bruit routier. Parmi les moyens à disposition figurent les revêtements phonoabsorbants, la limitation de la vitesse à 30km/h ou du trafic, selon les endroits.

Environ 80% des projets concernent des localités et sont menés en collaboration avec les Communes. Le montant net à charge de l’État est évalué à 42,43 millions de francs après déduction des subventions fédérales à hauteur de 2,39 millions de francs. /sbm


 

Fait partie du dossier «Grand Conseil Neuchâtelois»

Rubriques du dossier
Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Actualités suivantes

Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

Étudiants neuchâtelois mobilisés contre l’austérité

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 14:30

Report de la croisière immersive « Secrets des Abysses » à l’automne 2026

Report de la croisière immersive « Secrets des Abysses » à l’automne 2026

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 12:29

Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Coup de neuf pour le réseau radio de la Police neuchâteloise

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 12:20

Malgré l’Iran, les prix neuchâtelois du gaz devraient tenir bon

Malgré l’Iran, les prix neuchâtelois du gaz devraient tenir bon

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 12:12

Articles les plus lus

Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Fermetures nocturnes du tunnel sous la Vue

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:29

Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Enquête sur les pratiques culturelles dans le canton

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 10:55

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Protection de l’enfance : entre lacunes et nécessité de poursuivre l’effort

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 11:09

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Le train des Brenets laissera bien sa place aux bus

Région    Actualisé le 03.03.2026 - 11:49