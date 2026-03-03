Besoin de « toilettes accueillantes », et pas qu’au Locle

Des commerces et établissements publics qui invitent les visiteurs à utiliser leurs toilettes sans obligation d’acheter ou de consommer : ça coule de source depuis des années à Bienne et par endroits dans le canton de Fribourg, par exemple.

Dans le canton de Neuchâtel, la chose a pris son temps, et après avoir emprunté le canal intercommunal, elle est sur le point de se concrétiser. Les autocollants « toilettes accueillantes » destinés aux vitres et vitrines sont même déjà imprimés. Il ne manque plus que le feu vert du service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires.





200 francs par commerce

Ensuite, les autorités locales s’approcheront officiellement des partenaires privés. Ceux-ci toucheront 200 francs par an comme participation à l’achat des produits de nettoyage. Ce projet de la Conférence des directeurs communaux de la santé, mené avec l’association objectif:ne, bénéficie d’un soutien financier cantonal de 10'000 francs, via le service de la santé publique.

Les responsables politiques font preuve d’une grande pudeur à ce stade, mais ils nous communiquent quand même que neuf communes sont déjà partenaires, dont Neuchâtel, Le Locle, Milvignes, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.





Au Locle, il faut demander la clé des WC au kiosquier

Même si ce projet, destiné à tout le canton, ne garantit pas une solution pour chaque village, il devrait être accueilli ici et là avec soulagement. Notamment au centre-ville du Locle, où la seule issue restante semble être le bâtiment de la Grande-Rue 44. Encore faut-il se présenter aux heures d’ouverture du kiosque du 1er-Août et avoir la lucidité de demander la clé au tenancier, rien n’étant indiqué devant les portes closes des WC publics. /vco