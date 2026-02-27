La Chaux-de-Fonds accueille le Festival suisse de l’horlogerie

La quatrième édition du Festival suisse de l’horlogerie aura lieu à La Chaux-de-Fonds. L’association qui organise l’événement l’a annoncé vendredi matin dans un communiqué. Cette manifestation doit avoir lieu du 4 au 6 décembre à la Maison du peuple et au Musée international d’horlogerie. Point fort de cette édition, l’animation « L’Odyssée d’Hora » proposera aux visiteurs « un voyage immersif au cœur des métiers d’art ».

Le Festival suisse de l’horlogerie a été imaginé en 2022 par une poignée de passionnés, dans le but de célébrer le savoir-faire horloger suisse. Les trois premières éditions ont eu lieu à Yverdon-les-Bains. /comm-jhi