Georges-Frédéric de Prusse salue le projet porté par l’association Neuchâtel Berlin

Un attachement personnel à Neuchâtel

Au-delà de l’histoire, le chef de la maison royale évoque un lien personnel. Des proches de son épouse vivent à Neuchâtel. « C’est toujours un plaisir, lors de nos voyages en Suisse, de faire une halte au magnifique lac de Neuchâtel et de rencontrer des gens sur place », confie-t-il.

Cet ancrage familial nourrit son intérêt pour le projet porté par l’association Neuchâtel-Berlin.





Un projet inscrit dans une dimension européenne

Pour Georges-Frédéric de Prusse, il serait réducteur d’aborder l’histoire prussienne sous un angle strictement régional. La Prusse s’étendait autrefois sur neuf pays européens. Les liens dynastiques de la famille Hohenzollern traversent une grande partie du continent, y compris la Suisse.

Dans le contexte actuel européen, il estime essentiel de revisiter ces relations historiques parfois méconnues. « C’est seulement en comprenant ces liens plus étroits que l’on peut appréhender la situation dans son ensemble », affirme-t-il.

Les archives privées de la famille contiennent peu de documents sur Neuchâtel, la majorité des sources se trouvant à Berlin. Il se réjouit donc de l’implication d’acteurs institutionnels, notamment la Fondation du patrimoine culturel prussien, qui contribuent à documenter et valoriser cette histoire commune.

Au-delà du symbole, le projet vise à renforcer les liens germano-suisses et à inscrire l’histoire neuchâteloise dans un cadre européen plus large. Un rappel que le canton a longtemps été tourné vers Berlin. /aju