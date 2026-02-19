« En Boîte » : Greenspack, un capteur électronique 100% biodégradable

Elle est simple, mais révolutionnaire. En partenariat avec l’EPFL et l’Empa, le CSEM a développé ...
Elle est simple, mais révolutionnaire. En partenariat avec l’EPFL et l’Empa, le CSEM a développé une étiquette intelligente 100 % biodégradable. Cette dernière permet de mesurer le taux d’humidité ou la température lors de l’expédition de marchandises sensibles.

Oleksandr Vorobyov est l'un des inventeurs de Greenspack au sein du CSEM.

Comment rendre nos technologies plus vertes ? C’est à cette question titanesque à laquelle tente de s’attaquer le CSEM. En partenariat avec l’EPFL et l’Empa (le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, basé dans le canton de Zurich), le centre suisse d'électronique et de microtechnique a développé un capteur électronique sans fil et 100% biodégradable. Nommé Greenspack, il est constitué de papier et de zinc et représente un premier pas dans l’évolution vers une technologie propre. Cette étiquette intelligente permet de mesurer le taux d’humidité ou la température auxquels ont été exposées diverses marchandises. « Dans la logistique, le besoin de traçage des produits est très important », relève Oleksandr Vorobyov, expert dans l’électromagnétisme appliqué au CSEM et concepteur du système Greenspack. « Grâce à ce tag, nous sommes capables de voir si certains médicaments ou biens alimentaires ont dépassé un certain seuil de température ou d’humidité », ajoute l’ingénieur.

Découvrez Greenspack

Ecouter le son

Pour le moment, ce capteur innovant n’est pas commercialisé. Des technologies d’entre-deux pourraient cependant voir le jour. « Le 100 % biodégradable n’est pas encore possible à grande échelle pour les entreprises qui vont préférer des alternatives », termine Oleksandr Vorobyov. /crb


 

