Comment rendre nos technologies plus vertes ? C’est à cette question titanesque à laquelle tente de s’attaquer le CSEM. En partenariat avec l’EPFL et l’Empa (le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche, basé dans le canton de Zurich), le centre suisse d'électronique et de microtechnique a développé un capteur électronique sans fil et 100% biodégradable. Nommé Greenspack, il est constitué de papier et de zinc et représente un premier pas dans l’évolution vers une technologie propre. Cette étiquette intelligente permet de mesurer le taux d’humidité ou la température auxquels ont été exposées diverses marchandises. « Dans la logistique, le besoin de traçage des produits est très important », relève Oleksandr Vorobyov, expert dans l’électromagnétisme appliqué au CSEM et concepteur du système Greenspack. « Grâce à ce tag, nous sommes capables de voir si certains médicaments ou biens alimentaires ont dépassé un certain seuil de température ou d’humidité », ajoute l’ingénieur.