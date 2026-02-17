Neuchâtel adapte sa politique de santé

Neuchâtel veut faire évoluer son système de santé. Le Grand Conseil a pris acte mardi matin du rapport d’information allant en ce sens. Le but du gouvernement est de permettre à chaque personne de vivre dans un cadre favorable à son bien-être physique, mental et social. Les infrastructures de santé devront être adaptées aux besoins, aux ressources et à leur environnement. Tous les groupes ont salué la volonté du Conseil d’Etat, mais avec quelques bémols. Aurélie Gressot a relevé pour le groupe VertPop qu’il manquait le passage du papier au concret.