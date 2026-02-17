Neuchâtel adapte sa politique de santé

Le Grand Conseil a pris acte mardi d’un rapport d’information sur les visions du Conseil d’Etat en la matière pour les années 2025 à 2030. Tous les groupes ont salué la volonté du Gouvernement avec quelques bémols.
Neuchâtel veut faire évoluer son système de santé. Le Grand Conseil a pris acte mardi matin du rapport d’information allant en ce sens. Le but du gouvernement est de permettre à chaque personne de vivre dans un cadre favorable à son bien-être physique, mental et social. Les infrastructures de santé devront être adaptées aux besoins, aux ressources et à leur environnement. Tous les groupes ont salué la volonté du Conseil d’Etat, mais avec quelques bémols. Aurélie Gressot a relevé pour le groupe VertPop qu’il manquait le passage du papier au concret.
Aurélie Gressot : « Comment cela va se traduire pour les populations les plus vulnérables ? »
Une partie des groupes a regretté que le financement de cette politique de santé ne soit pas davantage chiffré. Blaise Courvoisier, député libéral-radical, explique que son groupe aurait aussi voulu avoir des indicateurs chiffrés.
Blaise Courvoisier : « Ces indicateurs nous auraient permis d’avoir des intentions que l’on aurait pu objectiver. »
Le Grand Conseil a accepté dans la foulée un postulat qui demande d’améliorer le dispositif cantonal d’écoute et de médiation citoyenne en matière de santé./sma