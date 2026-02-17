Neuchâtel adapte sa politique de santé

Le Grand Conseil a pris acte mardi d’un rapport d’information sur les visions du Conseil d’Etat ...
Neuchâtel adapte sa politique de santé

Le Grand Conseil a pris acte mardi d’un rapport d’information sur les visions du Conseil d’Etat en la matière pour les années 2025 à 2030. Tous les groupes ont salué la volonté du Gouvernement avec quelques bémols.

La nouvelle politique de santé ne s'appuie pas uniquement sur les hôpitaux. (Photo libre de droits). La nouvelle politique de santé ne s'appuie pas uniquement sur les hôpitaux. (Photo libre de droits).

Neuchâtel veut faire évoluer son système de santé. Le Grand Conseil a pris acte mardi matin du rapport d’information allant en ce sens. Le but du gouvernement est de permettre à chaque personne de vivre dans un cadre favorable à son bien-être physique, mental et social. Les infrastructures de santé devront être adaptées aux besoins, aux ressources et à leur environnement. Tous les groupes ont salué la volonté du Conseil d’Etat, mais avec quelques bémols. Aurélie Gressot a relevé pour le groupe VertPop qu’il manquait le passage du papier au concret.

Aurélie Gressot : « Comment cela va se traduire pour les populations les plus vulnérables ? »

Ecouter le son

Une partie des groupes a regretté que le financement de cette politique de santé ne soit pas davantage chiffré. Blaise Courvoisier, député libéral-radical, explique que son groupe aurait aussi voulu avoir des indicateurs chiffrés.

Blaise Courvoisier : « Ces indicateurs nous auraient permis d’avoir des intentions que l’on aurait pu objectiver. »

Ecouter le son

Le Grand Conseil a accepté dans la foulée un postulat qui demande d’améliorer le dispositif cantonal d’écoute et de médiation citoyenne en matière de santé./sma


