Le Canton de Neuchâtel fixe ses objectifs en termes de santé

Le Canton de Neuchâtel adopte sa politique de santé publique 2025-2030. La priorité du Conseil d’État est d’offrir un cadre de vie favorable pour toute la population que ce soit au niveau du bien-être physique, mental ou social. L’objectif est également de faire évoluer le système de santé dans son ensemble. Cette politique, présentée ce vendredi, s’inscrit dans la continuité de celle de 2015-2022 et est inspirée de la Stratégie 2030 de la Confédération.





Cinq objectifs stratégiques

Pour répondre aux défis actuels, comme le vieillissement de la population, la hausse des coûts de la santé ou encore la pénurie de personnel de soins, le gouvernement cantonal met en place une stratégie transversale. Elle repose sur cinq objectifs stratégiques, à savoir : l’amélioration du bien-être et de la santé grâce à un environnement propice et durable, la mobilisation et le renforcement des compétences personnelles en matière de santé, la pérennisation d’un système de santé centré sur les besoins, durable et finançable, puis sa consolidation par une coordination des acteurs, et finalement l’intégration des transformations technologiques et numériques.

Pour atteindre ces cinq objectifs, 23 mesures ont été décidées, dont une dizaine sont considérées comme prioritaires. Certaines sont déjà en cours de réalisation.

Le Conseil d’État souhaite notamment développer des modèles de soins intégrés et de la médecine de premier recours. Il veut également accroître la fidélisation du personnel infirmier et des médecins. Autre mesure : promouvoir l’utilisation des outils numériques pour renforcer la coordination du système de santé.





Encore et toujours maîtriser les coûts

Parmi les autres mesures, le Canton devra poursuivre sa lutte contre l’isolement social des aînés, notamment en développant l’aide à domicile, en collaboration avec les communes. Le Conseil d’État souhaite également veiller à une meilleure efficience du système de santé. L’objectif global étant de préserver les ressources et de maîtriser les coûts.

Pour mettre en place cette politique de santé publique 2025-2030, le Conseil d’État appelle à la collaboration et à une contribution active des différents acteurs qui ont une influence sur le dossier, mais aussi à celles de la population. /comm-lgn