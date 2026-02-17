Le droit des aînés soumis au peuple

Le Grand Conseil a accepté mardi, en deuxième lecture, d’ajouter cette disposition dans la ...
Le droit des aînés soumis au peuple

Le Grand Conseil a accepté mardi, en deuxième lecture, d’ajouter cette disposition dans la Constitution neuchâteloise. Elle inscrit les besoins des retraités, notamment dans les domaines des soins, dans la Constitution. Le peuple aura le dernier mot.

Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi en 2e lecture, d'ajouter une disposition en ce sens dans la Constitution cantonale. (Photo : archives) Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi en 2e lecture, d'ajouter une disposition en ce sens dans la Constitution cantonale. (Photo : archives)

Le droit des aînés soumis au peuple. Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi en 2e lecture, par 58 voix contre 38 et 4 abstentions d'ajouter une disposition en ce sens dans la Constitution cantonale. Le Conseil d'État, l'UDC, des députés de droite et quelques socialistes s'y sont opposés, comme en première lecture.

Le projet, élaboré en commission sur l'initiative des groupes VertPOP et socialiste, demande de prendre en compte les besoins des retraités, notamment dans les domaines des soins à domicile, des établissements médico-sociaux, des loisirs, des activités associatives et du bénévolat. Il s’inspire fortement de l’article 208 de la Constitution genevoise.

/ ats-jpp-sma


Actualisé le

 

