Le droit des aînés soumis au peuple. Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi en 2e lecture, par 58 voix contre 38 et 4 abstentions d'ajouter une disposition en ce sens dans la Constitution cantonale. Le Conseil d'État, l'UDC, des députés de droite et quelques socialistes s'y sont opposés, comme en première lecture.

Le projet, élaboré en commission sur l'initiative des groupes VertPOP et socialiste, demande de prendre en compte les besoins des retraités, notamment dans les domaines des soins à domicile, des établissements médico-sociaux, des loisirs, des activités associatives et du bénévolat. Il s’inspire fortement de l’article 208 de la Constitution genevoise.

Toute modification de la Constitution doit passer par les urnes.