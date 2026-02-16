A Neuchâtel, l'usage des caméras de surveillance restera limité 

Le Conseil général a accepté lundi soir une nouvelle mouture du règlement sur la vidéosurveillance ...
Le Conseil général a accepté lundi soir une nouvelle mouture du règlement sur la vidéosurveillance. La pratique restera limitée à certains lieux.

Le stade de La Maladière est l'un des lieux placés sous la surveillance de caméras en ville de Neuchâtel. (Photo d'archives) Le stade de La Maladière est l'un des lieux placés sous la surveillance de caméras en ville de Neuchâtel. (Photo d'archives)

Les caméras de surveillance ne vont pas se multiplier sur le territoire communal de Neuchâtel. Le Conseil général a soutenu la vision qui lui était proposée lundi soir. Le législatif était appelé à se prononcer sur une harmonisation du règlement en matière de vidéosurveillance afin, notamment, de l’étendre à l’ensemble de la commune fusionnée, soit à Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin. Malgré les récentes déprédations survenues à la Collégiale et sur la statuette de David de Pury, le Conseil communal ne prévoit pas de recourir plus largement à la vidéosurveillance. Dans son rapport, l’exécutif dit vouloir « privilégier les moyens de surveillance respectant le plus possible la protection de la personne et, lorsqu’une solution alternative moins intrusive que la vidéosurveillance est possible, elle sera privilégiée ».

Actuellement, des caméras de surveillance sont installées à divers endroits du complexe de La Maladière, aux salles de sport de La Riveraine, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, à la Case-à-Chocs, ainsi que dans certains parkings publics et vélos-stations. En dehors de la Ville de Neuchâtel, une installation de vidéosurveillance est en place au parking de la Croix, dit « La Juliette », à Corcelles. Par ailleurs, la nouvelle mouture du règlement prévoit que les données soient hébergées en Suisse. /sbm


