Il n’y aura pas de centre pour requérants d’asile à Chaumont

Le Conseil communal de Neuchâtel a indiqué lundi soir devant le législatif que ce projet n’existait pas et que les inquiétudes relayées par le groupe PLR s’appuyaient sur une rumeur infondée.
Aucun projet de centre pour requérants d’asile n’est à l’ordre du jour à Chaumont. Le Conseil communal de Neuchâtel a balayé cette rumeur, relayée sous forme d’interpellation par le groupe PLR devant le législatif lundi soir. La conseillère communale Julie Courcier Delafontaine a évoqué « une rumeur infondée dont on ignore l’origine ». « Ce projet n’existe pas », a-t-elle ajouté. L’exécutif a une nouvelle fois affiché sa volonté de développer un projet touristique sur le site de Chaumont. Le Grand Conseil neuchâtelois sera également saisi d'une interrogation à ce sujet, qui pourrait être traitée ce mardi en session. /sbm