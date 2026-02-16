Il n’y aura pas de centre pour requérants d’asile à Chaumont

Aucun projet de centre pour requérants d’asile n’est à l’ordre du jour à Chaumont. Le Conseil communal de Neuchâtel a balayé cette rumeur, relayée sous forme d’interpellation par le groupe PLR devant le législatif lundi soir. La conseillère communale Julie Courcier Delafontaine a évoqué « une rumeur infondée dont on ignore l’origine ». « Ce projet n’existe pas », a-t-elle ajouté. L’exécutif a une nouvelle fois affiché sa volonté de développer un projet touristique sur le site de Chaumont. Le Grand Conseil neuchâtelois sera également saisi d'une interrogation à ce sujet, qui pourrait être traitée ce mardi en session. /sbm