Il n’y aura pas de centre pour requérants d’asile à Chaumont

Le Conseil communal de Neuchâtel a indiqué lundi soir devant le législatif que ce projet n’existait ...
Il n’y aura pas de centre pour requérants d’asile à Chaumont

Le Conseil communal de Neuchâtel a indiqué lundi soir devant le législatif que ce projet n’existait pas et que les inquiétudes relayées par le groupe PLR s’appuyaient sur une rumeur infondée.

Aucun projet d'implantation d'un centre pour requérants d'asile n'est prévu à Chaumont, selon le Conseil communal de Neuchâtel. (Photo d'archives) Aucun projet d'implantation d'un centre pour requérants d'asile n'est prévu à Chaumont, selon le Conseil communal de Neuchâtel. (Photo d'archives)

Aucun projet de centre pour requérants d’asile n’est à l’ordre du jour à Chaumont. Le Conseil communal de Neuchâtel a balayé cette rumeur, relayée sous forme d’interpellation par le groupe PLR devant le législatif lundi soir. La conseillère communale Julie Courcier Delafontaine a évoqué « une rumeur infondée dont on ignore l’origine ». « Ce projet n’existe pas », a-t-elle ajouté. L’exécutif a une nouvelle fois affiché sa volonté de développer un projet touristique sur le site de Chaumont. Le Grand Conseil neuchâtelois sera également saisi d'une interrogation à ce sujet, qui pourrait être traitée ce mardi en session. /sbm


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

A Neuchâtel, l'usage des caméras de surveillance restera limité 

A Neuchâtel, l'usage des caméras de surveillance restera limité 

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 22:02

Une situation sous tension pour les rivières

Une situation sous tension pour les rivières

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 17:30

Un Chaux-de-Fonnier jugé pour avoir potentiellement tué son « meilleur ami »

Un Chaux-de-Fonnier jugé pour avoir potentiellement tué son « meilleur ami »

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 19:24

La nouvelle équipe rectorale de l’UniNE se présente

La nouvelle équipe rectorale de l’UniNE se présente

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 17:19

Articles les plus lus

Initiative SSR : notre débat

Initiative SSR : notre débat

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 16:00

La nouvelle équipe rectorale de l’UniNE se présente

La nouvelle équipe rectorale de l’UniNE se présente

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 17:19

Une situation sous tension pour les rivières

Une situation sous tension pour les rivières

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 17:30

Un Chaux-de-Fonnier jugé pour avoir potentiellement tué son « meilleur ami »

Un Chaux-de-Fonnier jugé pour avoir potentiellement tué son « meilleur ami »

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 19:24

Câbles brûlés en gare de Lausanne : 1’000 fils à réparer 

Câbles brûlés en gare de Lausanne : 1’000 fils à réparer 

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 12:41

Initiative SSR : notre débat

Initiative SSR : notre débat

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 16:00

La nouvelle équipe rectorale de l’UniNE se présente

La nouvelle équipe rectorale de l’UniNE se présente

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 17:19

Un Chaux-de-Fonnier jugé pour avoir potentiellement tué son « meilleur ami »

Un Chaux-de-Fonnier jugé pour avoir potentiellement tué son « meilleur ami »

Région    Actualisé le 16.02.2026 - 19:24