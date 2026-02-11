Alain Ribaux nommé au pilotage du conseil d’administration de la LNM

L’ancien conseiller d’Etat neuchâtelois Alain Ribaux a été nommé à la tête du conseil d’administration de la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM) ce mercredi. Il succède à Nicolas Gigandet.
Nouveau capitaine à la barre du conseil d’administration de la LNM. Alain Ribaux, ancien conseiller d’Etat neuchâtelois, a été nommé ce mercredi après-midi administrateur et président du conseil d’administration de la société de navigation au terme d’une assemblée générale extraordinaire. L’ancien homme politique devra « conduire […] l’élaboration d’une stratégie renouvelée visant à assurer la pérennité de l’entreprise et à préparer son développement futur », détaille un communiqué de presse cet après-midi. /comm-crb