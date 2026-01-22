« En boîte » : Ça farte à Neuch

Née dans une cave en plein Covid, l’entreprise ne cesse de se développer dans ses offres et en taille. Karim Hächler, son fondateur, a à cœur de bichonner les skis et snowboard de toute la région. Un affûtage et un fartage qui sont nécessaires pour garantir une expérience de glisse optimale.
Les maîtres farteurs-affûteurs s’activent dans la région. La saison des sports de neige bat son plein et pour assurer sur les pistes, il vaut mieux avoir du matériel bien préparé. Ça farte à Neuch s’est déjà occupé de plus de 1'500 paires de ski ou snowboard cet hiver. Actuellement, l’entreprise est installée dans un grand entrepôt sur les hauteurs de la ville de Neuchâtel. Munis d’une machine, suisse, pour réaliser l’affûtage des lattes, les quatre maîtres farteurs-affûteurs de Ça farte à Neuch ont pu conclure des partenariats avec des professionnels de Swiss-Ski, et de sponsoring avec différentes marques. Mais aux débuts de l’entreprise, en plein Covid, son fondateur Karim Hächler ne voyait pas encore si grand.
Présentation de Ça farte à Neuch avec Karim Hächler :
Comme un véhicule, votre matériel de glisse doit donc passer au service. Quant à la fréquence de ces bichonnages, cela dépendra du matériel, du type de neige et du nombre de jours que vous allez utiliser vos skis ou snowboard. /lgn