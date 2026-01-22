« En boîte » : Ça farte à Neuch

Les maîtres farteurs-affûteurs s’activent dans la région. La saison des sports de neige bat son plein et pour assurer sur les pistes, il vaut mieux avoir du matériel bien préparé. Ça farte à Neuch s’est déjà occupé de plus de 1'500 paires de ski ou snowboard cet hiver. Actuellement, l’entreprise est installée dans un grand entrepôt sur les hauteurs de la ville de Neuchâtel. Munis d’une machine, suisse, pour réaliser l’affûtage des lattes, les quatre maîtres farteurs-affûteurs de Ça farte à Neuch ont pu conclure des partenariats avec des professionnels de Swiss-Ski, et de sponsoring avec différentes marques. Mais aux débuts de l’entreprise, en plein Covid, son fondateur Karim Hächler ne voyait pas encore si grand.