Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Vous les avez peut-être aperçus aux abords des établissements scolaires de la commune de Neuchâtel depuis une semaine. Des coachs en circulation peuvent désormais se trouver près des passages piétons. Leur rôle : superviser les écoliers et leur rappeler les bons comportements à adopter en matière de sûreté. Ils ne remplacent pas les patrouilleurs, mais font plutôt office de surveillants. « Ils n’indiquent pas aux enfants quand traverser, leur mission est vraiment pédagogique », explique Christian Bourquin, chef de la sécurité publique. Pour marquer cette distinction, les coachs en circulation sont d’ailleurs vêtus de bleu et non pas d’un gilet jaune. Une manière pour la Ville de renforcer son dispositif de sécurité routière. « Notre programme d’éducation routière est bien assimilé par nos jeunes, mais il est parfois important de venir combler des lacunes dans la pratique quotidienne des règles », estime Johanna Lott Fischer, conseillère communale à Neuchâtel. L’idée de la mise en place de ce dispositif émane notamment de certains parents d’élèves inquiets.