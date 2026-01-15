Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Renforcer et rappeler les bonnes pratiques sur le chemin du collège. C’est le rôle des coachs ...
Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Renforcer et rappeler les bonnes pratiques sur le chemin du collège. C’est le rôle des coachs en circulation, engagés par la Ville de Neuchâtel à la rentrée 2026. Vêtus d’un gilet bleu, ils ne sont pas patrouilleurs et viennent compléter le dispositif de sécurité routière déjà en place.

Florent Ryser est coach en circulation depuis une semaine. Il rappelle les bonnes pratiques de sécurité aux abords des écoles de la commune de Neuchâtel. Florent Ryser est coach en circulation depuis une semaine. Il rappelle les bonnes pratiques de sécurité aux abords des écoles de la commune de Neuchâtel.

Vous les avez peut-être aperçus aux abords des établissements scolaires de la commune de Neuchâtel depuis une semaine. Des coachs en circulation peuvent désormais se trouver près des passages piétons. Leur rôle : superviser les écoliers et leur rappeler les bons comportements à adopter en matière de sûreté. Ils ne remplacent pas les patrouilleurs, mais font plutôt office de surveillants. « Ils n’indiquent pas aux enfants quand traverser, leur mission est vraiment pédagogique », explique Christian Bourquin, chef de la sécurité publique. Pour marquer cette distinction, les coachs en circulation sont d’ailleurs vêtus de bleu et non pas d’un gilet jaune. Une manière pour la Ville de renforcer son dispositif de sécurité routière. « Notre programme d’éducation routière est bien assimilé par nos jeunes, mais il est parfois important de venir combler des lacunes dans la pratique quotidienne des règles », estime Johanna Lott Fischer, conseillère communale à Neuchâtel. L’idée de la mise en place de ce dispositif émane notamment de certains parents d’élèves inquiets.

Christian Bourquin : « Les parents nous ont écrit. »

Ecouter le son

Les coachs en circulation sont trois. Ces derniers viennent soutenir le déploiement quotidien des 17 patrouilleurs de la commune. Les « gilets bleus » sont présents sur plusieurs zones aux abords des collèges, notamment ceux du Mail, de la Coudre et des Safrières. Des emplacements qui ont été choisis en fonction de leur dangerosité et qui sont amenés à changer.

« Ici, on se rend compte qu'il y a des problèmes. »

Ecouter le son

Rencontre avec le coach en circulation des Safrières

Jeudi matin, alors que le jour se lève, Florent Ryser prend son quart à l’ouest du collège des Safrières à Cormondrèche. Quelques minutes avant l’afflux d’élèves, le coach en circulation de la commune se positionne près du passage piéton de la rue du Château. Un jeune garçon s’approche prudemment à vélo, Florent lui demande de s’arrêter et lui fait remarquer que circuler sans lumière est dangereux. « J’ai oublié de l’allumer », s’excuse le bonhomme, en enclenchant la source lumineuse de son cycle avant de reprendre la route. « Voilà, c’est ça que je fais », dit en souriant Florent Ryser. « Je rappelle les consignes de sécurité et vérifie que tout se passe bien ».

Reportage Florent Ryser coach en circulation : 

Ecouter le son

C'est la première fois qu’un dispositif de coach en circulation est mis en place dans à Neuchâtel. Cependant, il existait déjà dans certaines communes des cantons de Vaud et du Valais. /crb


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La LNM réduit son offre pour 2026

La LNM réduit son offre pour 2026

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 16:33

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 15:15

Henniez voit rouge

Henniez voit rouge

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 14:48

Avis de surcharge à RHNe

Avis de surcharge à RHNe

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 14:24

Articles les plus lus

Une nouvelle vie pour Mélanie Augsburger

Une nouvelle vie pour Mélanie Augsburger

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 11:20

Avis de surcharge à RHNe

Avis de surcharge à RHNe

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 14:24

Henniez voit rouge

Henniez voit rouge

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 14:48

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Le projet « Ruisseler » de Caroline Bourrit lauréat du pourcent culturel de la STEP

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 15:15

Les jeunes appelés à s’engager pour le climat

Les jeunes appelés à s’engager pour le climat

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 11:00

Une nouvelle vie pour Mélanie Augsburger

Une nouvelle vie pour Mélanie Augsburger

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 11:20

Avis de surcharge à RHNe

Avis de surcharge à RHNe

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 14:24

Henniez voit rouge

Henniez voit rouge

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 14:48

Programmation dévoilée pour Art Môtiers 2026

Programmation dévoilée pour Art Môtiers 2026

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 10:13

Alain Hirschi à la tête de Raiffeisen Neuchâtel et Vallées

Alain Hirschi à la tête de Raiffeisen Neuchâtel et Vallées

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 10:14

Les jeunes appelés à s’engager pour le climat

Les jeunes appelés à s’engager pour le climat

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 11:00

Une nouvelle vie pour Mélanie Augsburger

Une nouvelle vie pour Mélanie Augsburger

Région    Actualisé le 15.01.2026 - 11:20