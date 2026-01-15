Sécurité renforcée sur le chemin de l’école à Neuchâtel

Renforcer et rappeler les bonnes pratiques sur le chemin du collège. C’est le rôle des coachs en circulation, engagés par la Ville de Neuchâtel à la rentrée 2026. Vêtus d’un gilet bleu, ils ne sont pas patrouilleurs et viennent compléter le dispositif de sécurité routière déjà en place.
Christian Bourquin : « Les parents nous ont écrit. »
Les coachs en circulation sont trois. Ces derniers viennent soutenir le déploiement quotidien des 17 patrouilleurs de la commune. Les « gilets bleus » sont présents sur plusieurs zones aux abords des collèges, notamment ceux du Mail, de la Coudre et des Safrières. Des emplacements qui ont été choisis en fonction de leur dangerosité et qui sont amenés à changer.
« Ici, on se rend compte qu'il y a des problèmes. »
Rencontre avec le coach en circulation des Safrières
Jeudi matin, alors que le jour se lève, Florent Ryser prend son quart à l’ouest du collège des Safrières à Cormondrèche. Quelques minutes avant l’afflux d’élèves, le coach en circulation de la commune se positionne près du passage piéton de la rue du Château. Un jeune garçon s’approche prudemment à vélo, Florent lui demande de s’arrêter et lui fait remarquer que circuler sans lumière est dangereux. « J’ai oublié de l’allumer », s’excuse le bonhomme, en enclenchant la source lumineuse de son cycle avant de reprendre la route. « Voilà, c’est ça que je fais », dit en souriant Florent Ryser. « Je rappelle les consignes de sécurité et vérifie que tout se passe bien ».
Reportage Florent Ryser coach en circulation :
C'est la première fois qu’un dispositif de coach en circulation est mis en place dans à Neuchâtel. Cependant, il existait déjà dans certaines communes des cantons de Vaud et du Valais. /crb