Imagineige aura peut-être lieu une dernière fois en 2027

Imagineige n’aura pas lieu cette année à La Chaux-de-Fonds. Refroidis par l’annulation des trois dernières éditions par manque d’or blanc, les organisateurs bénévoles de ce concours de sculptures de neige ont décidé de faire l’impasse une fois encore cet hiver pour réfléchir à un nouveau concept.

Plus que centenaire, l’événement était traditionnellement organisé entre mi-janvier et début février, quand les tas de neige étaient les plus imposants dans la Métropole horlogère. « On avait fixé ces dates-là en regardant les statistiques de quantité de neige gisante. Le réchauffement climatique est passé par là. Imagineige sans neige, ça ne marche pas… », admet Grégoire Perrenoud, membre de l’association Imagineige.

