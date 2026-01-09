Imagineige aura peut-être lieu une dernière fois en 2027

Plus que centenaire, le concours de sculptures de neige chaux-de-fonnier souffre du réchauffement ...
Imagineige aura peut-être lieu une dernière fois en 2027

Plus que centenaire, le concours de sculptures de neige chaux-de-fonnier souffre du réchauffement climatique. Il n'aura pas lieu cette année encore mais les organisateurs ont candidaté pour Capitale culturelle en 2027.

Bouddha, 1986, photographie Christiane Girardet (photo : Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds). Bouddha, 1986, photographie Christiane Girardet (photo : Musée d’histoire de La Chaux-de-Fonds).

Imagineige n’aura pas lieu cette année à La Chaux-de-Fonds. Refroidis par l’annulation des trois dernières éditions par manque d’or blanc, les organisateurs bénévoles de ce concours de sculptures de neige ont décidé de faire l’impasse une fois encore cet hiver pour réfléchir à un nouveau concept.

Plus que centenaire, l’événement était traditionnellement organisé entre mi-janvier et début février, quand les tas de neige étaient les plus imposants dans la Métropole horlogère. « On avait fixé ces dates-là en regardant les statistiques de quantité de neige gisante. Le réchauffement climatique est passé par là. Imagineige sans neige, ça ne marche pas… », admet Grégoire Perrenoud, membre de l’association Imagineige. 

Grégoire Perrenoud : « Cela nous a mis un peu le moral dans les chaussettes. »

Ecouter le son

L’association avait repris l’organisation de la manifestation en 2014. En 2017, l’événement avait été inscrit sur la liste des traditions vivantes de la Confédération. Mais la chose est vouée à disparaître… « Pour moi, c’est un marqueur. Le réchauffement climatique n’est pas un mythe. Si Imagineige a amené de l’eau à ce moulin-là, je trouve qu’on a rempli une partie de notre mission », déclare Grégoire Perrenoud.

« On savait très bien que notre projet ne durerait pas les 30 prochaines années, on n'est pas naïf. »

Ecouter le son

Mais Imagineige va tenter un baroud d’honneur en 2027. Les organisateurs ont donc candidaté dans le cadre du second appel à projets de Capitale culturelle. Les projets retenus (et soutenus jusqu’à 10'000 francs) seront annoncés le 30 janvier. Quel que soit le verdict, Imagineige envisage de s’approcher de la Voirie pour que celle-ci l’aide pour la première fois à stocker de la neige au centre-ville. /vco

« On aimerait clore ce chapitre sur une note positive. »

Ecouter le son


Actualisé le

 

