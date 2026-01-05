Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Depuis le 1er janvier, le parking des Jeunes-Rives est officiellement fermé. En ce jour de ...
Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Depuis le 1er janvier, le parking des Jeunes-Rives est officiellement fermé. En ce jour de rentrée, 300 places de parking sont donc supprimées à Neuchâtel, de quoi inquiéter certains usagers.

Depuis le premier janvier 2026, le parking des Jeunes-Rives a fermé ses portes. (Photo : Ville de Neuchâtel). Depuis le premier janvier 2026, le parking des Jeunes-Rives a fermé ses portes. (Photo : Ville de Neuchâtel).

Certains conducteurs ont dû tourner plus longtemps que d’habitude pour trouver une place de stationnement à Neuchâtel, ce lundi matin. Depuis le 1er janvier 2026, le parking des Jeunes-Rives a fermé ses portes. Les 300 places de stationnement proches du bord du lac seront définitivement supprimées dans le cadre du vaste projet de réaménagement du Parc des Jeunes-Rives. Les automobilistes qui s’y garaient habituellement devront donc dénicher une autre alternative. Les autorités redirigent les conducteurs vers les trois parkings P+R de la ville : au Nid-du-Crô, à Serrières et à Pierre-à-Bot. Pour beaucoup, la solution à court terme reste le stationnement en zones blanches payantes autour de la rue des Beaux-Arts et le Quai Léopold-Robert. Des places de plus en plus disputées entre les résidents, travailleurs, promeneurs et étudiants. Ce lundi matin était jour de rentrée pour de nombreux Neuchâtelois et certains ont dû s'armer de patience pour trouver un espace où se garer. Nous sommes allés prendre la température.

Ce lundi matin aux Jeunes-Rives :

Ecouter le son

Si les automobilistes ne veulent pas de contraintes de temps et pas trop s'éloigner du centre, il reste les parkings souterrains. Toutefois, ces derniers restent plus onéreux. /crb


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Les fêtes n’ont pas fait déborder les usines de Vadec

Les fêtes n’ont pas fait déborder les usines de Vadec

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 16:15

L’heure des rénovations a sonné pour le collège du Mail à Neuchâtel

L’heure des rénovations a sonné pour le collège du Mail à Neuchâtel

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 15:56

La Brévine : -30,3 degrés en début de matinée

La Brévine : -30,3 degrés en début de matinée

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:56

Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:51

Articles les plus lus

Concise retenu pour recharger les camions électriques

Concise retenu pour recharger les camions électriques

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:38

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:41

Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

Enquête après l'incendie: une chaine de responsabilité à établir

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:51

La Brévine : -30,3 degrés en début de matinée

La Brévine : -30,3 degrés en début de matinée

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:56

Marche silencieuse pour Crans-Montana

Marche silencieuse pour Crans-Montana

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:17

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

« Le dossier du lundi » : la Suisse dirige l’OSCE en 2026

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:36

Concise retenu pour recharger les camions électriques

Concise retenu pour recharger les camions électriques

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:38

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Une 800e assemblée pour une compagnie historique

Région    Actualisé le 05.01.2026 - 14:41