Patience de mise près des zones blanches des Jeunes-Rives

Certains conducteurs ont dû tourner plus longtemps que d’habitude pour trouver une place de stationnement à Neuchâtel, ce lundi matin. Depuis le 1er janvier 2026, le parking des Jeunes-Rives a fermé ses portes. Les 300 places de stationnement proches du bord du lac seront définitivement supprimées dans le cadre du vaste projet de réaménagement du Parc des Jeunes-Rives. Les automobilistes qui s’y garaient habituellement devront donc dénicher une autre alternative. Les autorités redirigent les conducteurs vers les trois parkings P+R de la ville : au Nid-du-Crô, à Serrières et à Pierre-à-Bot. Pour beaucoup, la solution à court terme reste le stationnement en zones blanches payantes autour de la rue des Beaux-Arts et le Quai Léopold-Robert. Des places de plus en plus disputées entre les résidents, travailleurs, promeneurs et étudiants. Ce lundi matin était jour de rentrée pour de nombreux Neuchâtelois et certains ont dû s'armer de patience pour trouver un espace où se garer. Nous sommes allés prendre la température.