« En boîte » : The 4 Fellows

Le terroir neuchâtelois ne cesse de s’agrandir. Quatre copains ont lancé The 4 Fellows, une entreprise qui fabrique un spiritueux très original et local, puisqu’il est fait à base de betterave sucrière de Aarberg. Une idée qu’ils qualifient « d’un peu folle », mais qui plait puisque leur « B » - c’est le nom de ce spiritueux - a remporté la médaille d’or dans la catégorie « Rhum et produits apparentés » à Distisuisse, le concours national. Tout est parti d’un rhum arrangé, que Simon Sanchez et Arnaud Chappuis ont concocté, puis offert à Pascal Maire et Dimitri Kohler. Les quatre compagnons se sont ensuite lancé le pari de faire leur propre produit. Ils ont collaboré avec l’école œnologique de Changins pour élaborer leur recette parfaite. Et ils ont pu compter sur le courage de Daniel Beyeler, de la distillerie de la Ruelle à Auvernier, pour produire leur élixir. Lancé il y a un an et demi, il est déjà possible de déguster « la version suisse et neuchâteloise du rhum » chez une cinquantaine de partenaires en Suisse romande, explique Simon Sanchez. « On est à la croisée entre le whisky, le rhum, la grappa, voire le saké », présente l’un des quatre fondateurs de The 4 Fellows, qui précise que le « B » est vieilli dans des fûts de chêne de vin doux de Marie-Thérèse Chappat.

