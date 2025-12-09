Accueil parascolaire: horaires réduits en Ville de Neuchâtel

Certaines familles seront contraintes de revoir leur organisation dès le mois d’août 2026. La Ville de Neuchâtel a décidé de s’adapter à la Loi sur l’accueil des enfants (LAE), qui pose comme cadre une ouverture des structures d’accueil parascolaire durant 11 heures par jour. Jusque-là, la Commune proposait 12 heures de prise en charge. Cette décision a été entérinée lundi soir dans le cadre des débats sur le budget 2026.

Dès la rentrée d’août, les structures d’accueil parascolaire ouvriront à 7h (contre 6h45 actuellement) et fermeront à 18h (contre 18h45). Selon la conseillère communale à la tête du Dicastère de la famille Nicole Baur, cette décision aura un impact sur une cinquantaine d’enfants. En contrepartie, la Commune créera 64 places, notamment du côté de Corcelles-Cormondrèche et de Peseux « où on ne répond pas à la demande », précise Nicole Baur. Cette mesure bénéficiera à une centaine de famille.