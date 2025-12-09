Accueil parascolaire : « On mesure mal l’impact d’un tel changement à Neuchâtel »

Lundi soir, le Conseil général de la Ville de Neuchâtel a choisi de réduire les heures d’ouverture quotidienne des accueils parascolaires, en marge des discussions sur le budget 2026. Une décision qui surprend Guillaume Valentin, membre de l’association de parents d’élève de la Ville.
La réallocation du parascolaire à Neuchâtel inquiète l’association des parents d’élèves (APEN). Dès la rentrée d’août 2026, les structures d’accueil parascolaire ouvriront moins longtemps à Neuchâtel. C’est la décision prise lundi soir par le Conseil général de la Ville en marge des discussions sur son budget de l’année prochaine. Dès lors, les horaires d’ouverture quotidienne passeront de 12h à 11h. Les structures parascolaires de la commune fermeront notamment à 18h au lieu de 18h45. Selon la chef du dicastère de la famille, Nicole Baur, une cinquantaine d’enfants seront impactés. Seules l'école de Serrières et celle du Crêt-du-Chêne, qui bénéficieront du régime MAE, ne seront pas concernées. Cette décision laisse perplexe l’association de parents d’élèves de la Ville de Neuchâtel (APEN). « La plupart de nos membres sont interpellés par cette décision », explique Guillaume Valentin, membre de l’APEN. Au lendemain de l’annonce, certains parents ont déjà émis leurs inquiétudes auprès de l’association quant à cette réduction des horaires élargis. En contrepartie, le Conseil général a promis de créer 64 places supplémentaires dans les structures d’accueil de Corcelles-Cormondrèche et Peseux. Un calcul que regrette Guillaume Valentin :
Guillaume Valentin : « Des parents vont peut-être devoir sortir du système pour trouver des solutions. »
Un retour en arrière donc pour la commune de Neuchâtel qui était pourtant pionnière dans les horaires élargis pour les structures d’accueil dans le canton. « On peut se rendre compte que globalement dans le canton les horaires des structures sont réduits », explique Guillaume Valentin. Ce rétropédalage ne va pas dans le sens des dynamiques familiales actuelles selon lui : « Aujourd’hui, les deux parents travaillent parfois à 100% ».
Aucune consultation en amont
L’APEN est d’autant plus surpris de cette décision qu’ils n’ont pas été avertis en amont de cette réorganisation. Guillaume Valentin regrette que l’association de parents d’élèves n’ait pas été consultée.
« Nous sommes un peu déçus de voir que les décisions sont prises de manières silotées. »
Parmi les foyers concernés, certaines familles sont déjà inquiètes, selon l’APEN. « Nous n’avons pas l’exhaustivité des parents concernés, mais nous avons déjà des échos de ceux qui se rendent compte que ça va être compliqué pour eux », s’inquiète Guillaume Valentin. Les familles monoparentales seront particulièrement impactées : « Elles ont encore moins de flexibilité », explique-t-il encore. Certes, cela ne concerne pas la majorité des familles, mais les horaires élargis représentent cependant un besoin selon le membre de l’APEN : « Les enfants qui restaient jusqu’à 18h45 ne le faisaient pas par plaisir ».
Malgré ces déceptions, l’APEN ne remet pas en question la compétence du Conseil général, bien que d’autres solutions auraient pu être imaginées comme des places sur réservations pour les horaires élargis. « Nous sommes aussi conscients que c’est un budget, qu’il n’est pas extensible et que des décisions parfois difficiles doivent être prises ». /crb