Accueil parascolaire : « On mesure mal l’impact d’un tel changement à Neuchâtel »

Un retour en arrière donc pour la commune de Neuchâtel qui était pourtant pionnière dans les horaires élargis pour les structures d’accueil dans le canton. « On peut se rendre compte que globalement dans le canton les horaires des structures sont réduits », explique Guillaume Valentin. Ce rétropédalage ne va pas dans le sens des dynamiques familiales actuelles selon lui : « Aujourd’hui, les deux parents travaillent parfois à 100% ».





Aucune consultation en amont

L’APEN est d’autant plus surpris de cette décision qu’ils n’ont pas été avertis en amont de cette réorganisation. Guillaume Valentin regrette que l’association de parents d’élèves n’ait pas été consultée.