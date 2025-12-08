La Maison de la Tourbière primée au Prix de l’Arc jurassien 2025

L’institution des Ponts-de-Martel a décroché l’une des trois récompenses remises dans le cadre ...
L’institution des Ponts-de-Martel a décroché l’une des trois récompenses remises dans le cadre du Prix de l’Arc jurassien. La distinction a été remise ce lundi à Yverdon-les-Bains par l’association arcjurassien.ch.

Un projet porté par la Maison de la Tourbière a été récompensé par un prix de 5'000 francs. (Photo : Maison de la Tourbière)

La Maison de la Tourbière se distingue au niveau régional avec son projet agricole REGENERE. L’association arcjurassien.ch a récompensé ce lundi trois projets qui contribuent notamment au dynamisme de l’Arc jurassien et à la valorisation de ses ressources, indique un communiqué de l’association.

Un Prix de l’Arc jurassien d’une valeur de 10'000 francs et deux Prix du Jury de 5'000 francs chacun ont été attribués. La Maison de la Tourbière, aux Ponts-de-Martel, a reçu l’un des Prix du Jury pour REGENERE. Né d’une collaboration entre deux exploitants et le Centre de compétences marais de la Maison de la Tourbière, REGENERE teste un système d’exploitation durable au cœur d’une zone tourbeuse. Le jury a salué ce projet « innovant qui associe sciences, savoir-faire paysan, permaculture et écologie appliquée ».

Le second Prix du Jury a été décerné au Musée du Ski du Boéchet, tandis que le prix principal est revenu à ENGA, start-up biennoise spécialisée dans le recyclage des plastiques.

Le jury, composé de neuf acteurs « emblématiques » des quatre cantons de l’Arc jurassien, a examiné au total 21 projets. La cérémonie de remise des prix s’est tenue ce lundi à Yverdon-les-Bains. /comm-pch

Le projet REGENERE est mené à bien sur un site tourbeux des Ponts-de-Martel. (Photo : Maison de la Tourbière)


 

