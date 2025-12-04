Un guide pour découvrir les plus beaux arbres de La Chaux-de-Fonds

« Beaux arbres de La Chaux-de-Fonds » : c’est le titre d’un guide qui sera verni mercredi prochain (de 18h à 20h) au Club 44. L’ouvrage recense 34 spécimens, classés en trois catégories d’intérêt. Cette balade arboricole proposée par Yves Tissot ainsi que Sylviane et Daniel Musy est une première dans la Métropole horlogère. Cette balade « fait au total 11 km, mais elle se divise en quatre promenades. Un plan se trouve dans le guide. Elle parcourt l’espace urbain. On s’immerge dans la ville, on est à pied, on va plus lentement. Je pense que le rapport aux arbres est un rapport au temps long. C’est peut-être l’occasion pour les Chaux-de-Fonniers de prendre le temps de redécouvrir à pied leur ville », explique Sylviane Musy.







Une histoire arboricole peu documentée

« Le plan en damier du milieu du 19e siècle fait une place aux arbres avec la répartition rues, barre d'immeubles et jardins. Mais on est dans une sphère privée, donc comme historienne, le domaine des arbres est assez frustrant, parce qu'on a très peu d'archives et d'informations. Même la Ville a rarement documenté la plantation et le choix des espèces. »

