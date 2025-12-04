Un guide pour découvrir les plus beaux arbres de La Chaux-de-Fonds

« Beaux arbres de La Chaux-de-Fonds » : c’est le titre d’un ouvrage qui propose une balade arboricole de 11 km dans les rues de la Métropole horlogère. Une première dans la ville touchée par la tempête de juillet 2023. Le livre sera verni mercredi prochain au Club 44.
« Beaux arbres de La Chaux-de-Fonds » : c’est le titre d’un guide qui sera verni mercredi prochain (de 18h à 20h) au Club 44. L’ouvrage recense 34 spécimens, classés en trois catégories d’intérêt. Cette balade arboricole proposée par Yves Tissot ainsi que Sylviane et Daniel Musy est une première dans la Métropole horlogère. Cette balade « fait au total 11 km, mais elle se divise en quatre promenades. Un plan se trouve dans le guide. Elle parcourt l’espace urbain. On s’immerge dans la ville, on est à pied, on va plus lentement. Je pense que le rapport aux arbres est un rapport au temps long. C’est peut-être l’occasion pour les Chaux-de-Fonniers de prendre le temps de redécouvrir à pied leur ville », explique Sylviane Musy.
Une histoire arboricole peu documentée
« Le plan en damier du milieu du 19e siècle fait une place aux arbres avec la répartition rues, barre d'immeubles et jardins. Mais on est dans une sphère privée, donc comme historienne, le domaine des arbres est assez frustrant, parce qu'on a très peu d'archives et d'informations. Même la Ville a rarement documenté la plantation et le choix des espèces. »
Sylviane Musy : « C'est peut-être l'occasion pour les Chaux-de-Fonniers de prendre le temps de redécouvrir à pied leur ville. »
Chaque arbre figurant dans le guide se voit attribuer un nom. Une photo, la localisation, un descriptif et un haïku accompagnent aussi chaque spécimen.
Prise de conscience après la tempête
La tempête de juillet 2023 qui a touché la Métropole horlogère a modifié le rapport des auteurs du livre aux arbres qui les entourent. « La tempête a un caractère douloureux pour les gens. Mais le déclic est central pour nous. Pour moi, le lien aux arbres était très distendu jusqu’à il y a deux ans et demi. Et cette tempête a fait prendre conscience que les arbres ne sont pas seulement des choses, mais des êtres. En cela, ils doivent être respectés. Et même rencontrés. Le séquoia du Mont Jacques, par exemple. Combien de fois je suis descendu le Mont Jacques à pied sans jamais avoir rencontré [le séquoia]. On voyait bien qu’il y avait un arbre, mais il n’était pas incrusté dans l’espace mental », raconte Daniel Musy.
Daniel Musy : « Les arbres ne sont pas que des choses, mais des êtres. Ils doivent être rencontrés. »
Ce séquoia, qu’on peut admirer au chemin des Foulets 9, fait 730 cm de circonférence.
Notre reportage au pied du hêtre rouge, dans le jardin de la rue des Tourelles 9
L’ouvrage « Beaux arbres de La Chaux-de-Fonds » est publié à compte d’auteur. Il peut être commandé auprès de Daniel Musy à l’adresse électronique dmusy@bluewin.ch. Le guide sera aussi disponible en librairie dès le 13 décembre. /vco