Le chômage reste stable à Neuchâtel en novembre

En novembre 2025, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel se maintient à 4,6%, inchangé par rapport aux mois précédents, selon les données publiées ce jeudi par la chancellerie d’État. Le nombre de chômeurs progresse légèrement, atteignant 4’194 personnes, tandis que le total des demandeurs d’emploi augmente davantage, pour atteindre 6'689. À l’échelle romande et nationale, les taux connaissent une légère hausse, s’établissant respectivement à 4,2% et 2,9%.

Sur le marché de l’emploi, le nombre d’inscriptions à l’Office régional de placement (ORP) de Neuchâtel s’élève à 760 en novembre, contre 844 en octobre. Dans le même temps, 645 personnes ont quitté l’ORP, soit légèrement moins que le mois précédent.

Le chômage augmente chez les 25-49 ans (+17) et chez les plus de 50 ans (+21), tandis que les moins de 25 ans voient leur effectif diminuer (-14). Le taux de chômage des jeunes s’élève à 5,7%, celui des seniors progresse légèrement à 4,0%.

Par secteur, certaines activités enregistrent une hausse du nombre de chômeurs, notamment l’hébergement et la restauration (+28), ainsi que dans la construction (+22). À l’inverse, des baisses sont observées dans les secteurs de l’horlogerie (-12) et des activités pour la santé humaine (-11).

Globalement, le marché de l’emploi neuchâtelois reste stable. L’annonce récente de la réduction des taxes douanières américaines à 15% représente une bonne nouvelle pour les entreprises neuchâteloises, indique le communiqué. La situation de l’emploi demeure cependant fragile. /comm-pch