Val-de-Travers sous l’objectif de Christian Lutz

Christian Lutz mènera la 5e Enquête photographique neuchâteloise en 2026. Il a été choisi par le jury de l’Association pour la promotion de la photographie dans le canton de Neuchâtel.

L’artiste genevois s’est vu décerner une bourse de 20'000 francs pour mener à bien son projet. « Il observera le minéral, le végétal et l’animal. Il écoutera les mystères, cherchera la vouivre, rencontrera le guérisseur, suivra la piste des contrebandiers. Il jouera, comme il le dit, des fantasmes, des peurs et des clichés », explique l’Association pour la promotion de la photographie dans le canton de Neuchâtel dans un communiqué diffusé mercredi.

L’APPCN a été convaincu par le projet de Christian Lutz qui vise à créer un récit à partir de l’imaginaire collectif autour du Val-de-Travers.

Son travail sera exposé au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds en 2027.

L’Enquête photographie neuchâteloise a été créée par la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds en 2013. Elle vise à la fois à encourager la création et à constituer un patrimoine photographique cantonal. Les œuvres des différentes éditions sont conservées au Département audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville (DAV). Depuis 2022, l’Enquête est organisée par l’APPCN. /comm-cwi