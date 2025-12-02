Le budget 2026 de l’Etat de Neuchâtel sauvé par un compromis de dernière minute

Pour le groupe VertsPOP, par la voix de Christine Amman Tschopp, « ce cadeau fiscal est inadéquat pour 2026 alors qu’on s’accroche à la bouée des réserves ». Le résultat bénéficiaire s’explique en effet par un recours aux réserves de plus de 89 millions de francs. L’élue verte y voit « une étrange décision du Conseil d’Etat ».

Au final, cette baisse d’impôts continuera donc de s’appliquer en 2026, la mesure ayant été acceptée par un peu plus de la majorité des voix. La quarantaine de refus émanait des rangs socialistes et VertPOP.





Manque de vision à long terme dénoncé par les Vert’libéraux

Du côté des vert’libéraux, Mireille Tissot-Daguette s’est inquiétée « du manque de vision à long terme » du gouvernement. A ses yeux, « on éponge un déficit à l’aide des réserves, mais sans pistes d’amélioration. » « C’est une fausse vitrine qui ne reflète pas les années à venir qui s’annoncent difficiles », a ajouté la députée.

Au sein du groupe UDC, plusieurs députés ont purement et simplement refusé cette mouture 2026. « Ce budget n’est équilibré qu’en apparence », a déclaré le député Evan Finger à la tribune. « Aucune mesure de maîtrise des charges n’a été retenue. On le regrette », a-t-il complété. Le groupe a également dénoncé des charges de personnel en constante hausse et une dette qualifiée de « menace sérieuse ». Celle-ci devrait s’élever à 1,95 milliard de francs en 2026. Les investissements s’élèveront quant à eux à 153,5 millions de francs.





Soutien à l'économie et subsides en hausse

Lors de ces débats budgétaires, le Grand Conseil a également validé le plan d’action du Conseil d’Etat devisé à 7,9 millions de francs, pour soutenir l’économie neuchâteloise face aux droits de douane américains. Le parlement a également accepté de débloquer 7,75 millions de francs pour augmenter l’enveloppe des subsides à l’assurance maladie. /jpp-sbm