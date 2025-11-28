Neuchâtel adapte ses subsides LAMal

Neuchâtel tente de faire face à l’explosion des coûts de la santé. Face à la nouvelle hausse des primes maladie, le Conseil d’État ajuste ses subsides pour 2026 et met en place un système d’octroi qu’il juge plus simple dans l’espoir d’alléger les démarches des assurés.

Dans un communiqué diffusé vendredi par la Chancellerie, le gouvernement annonce qu’il revalorise les subsides LAMal en fonction de l’augmentation des primes. Le Canton espère ainsi préserver le budget des ménages tout en facilitant l’accès aux aides. Car il faut rappeler que les primes 2026 progresseront en moyenne de 3,9% dans le canton. Pour un adulte, la prime moyenne atteindra 529 francs par mois. Les subsides, eux, augmenteront dans les mêmes proportions.





Un modèle d’octroi repensé

La grande nouveauté interviendra le 1er janvier 2026 avec l’arrivée d’un système d’« automaticité mixte ». L’Office cantonal de l’assurance-maladie utilisera désormais les données fiscales de l’année précédente pour reconduire automatiquement les subsides des personnes déjà soutenues.

Les nouveaux bénéficiaires, eux, recevront un courrier avec un coupon-réponse à renvoyer, procédure déjà appliquée aujourd’hui.

Ce dispositif vise à « simplifier les démarches et réduire la charge administrative », souligne le communiqué.





Un budget en hausse

Pour financer ces mesures, le Conseil d’État prévoit un budget 2026 de 161 millions de francs. La Confédération contribuera à hauteur d’environ 74 millions. Les 87 millions restants seront assumés à 60% par le Canton et 40% par les communes. /comm-aju