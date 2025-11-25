Ski alpin : la saison est lancée dans la région

Sortez les lattes ! Les dernières chutes de neige permettent aux responsables de La Corbatière ...
Ski alpin : la saison est lancée dans la région

Sortez les lattes ! Les dernières chutes de neige permettent aux responsables de La Corbatière de lancer la saison de ski alpin dans la région.

Un petit téléski, de grands sourires : La Corbatière, ici pendant l'hiver 2021-2022. (photo : archives) Un petit téléski, de grands sourires : La Corbatière, ici pendant l'hiver 2021-2022. (photo : archives)

C’est une première incursion de l’hiver sur les Montagnes neuchâteloises qui fait des heureux. La couche de neige tombée ces derniers jours permet d’ouvrir les premiers téléskis. Ce sera le cas mercredi après-midi du côté de La Corbatière. Les responsables du site l’annoncent dans un message enthousiaste sur les réseaux sociaux. D’autres remonte-pentes de la région pourraient suivre ces prochains jours.

Chez les fondeurs, même mouvement d’ouvertures. C’est le cas du côté de Sommartel, La Vue-des-Alpes, de Pouillerel et des Cernets. Le bulletin d’enneigement complet est à retrouver ici. /aju


 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Suppressions d’emplois chez Girard-Perregaux et Ulysse Nardin

Suppressions d’emplois chez Girard-Perregaux et Ulysse Nardin

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 16:56

Maîtrise des séismes grâce à la numérisation sous la loupe à Bienne

Maîtrise des séismes grâce à la numérisation sous la loupe à Bienne

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 17:43

Cynthia Perrin a donné un nouveau souffle à la Sécurité publique du Locle

Cynthia Perrin a donné un nouveau souffle à la Sécurité publique du Locle

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 17:30

La Coop de Saint-Blaise pourrait faire peau neuve

La Coop de Saint-Blaise pourrait faire peau neuve

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 17:17

Articles les plus lus

Le site de Pôlière rendu à la nature

Le site de Pôlière rendu à la nature

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 11:14

Violences des seniors : un nouvel outil pour les pharmacies romandes

Violences des seniors : un nouvel outil pour les pharmacies romandes

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 11:36

Une offre commerciale repensée sur les rives à Saint-Blaise et Hauterive

Une offre commerciale repensée sur les rives à Saint-Blaise et Hauterive

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 14:30

Soutien à l'achèvement du contournement Ouest de Bienne

Soutien à l'achèvement du contournement Ouest de Bienne

Région    Actualisé le 25.11.2025 - 16:48