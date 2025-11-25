Ski alpin : la saison est lancée dans la région

C’est une première incursion de l’hiver sur les Montagnes neuchâteloises qui fait des heureux. La couche de neige tombée ces derniers jours permet d’ouvrir les premiers téléskis. Ce sera le cas mercredi après-midi du côté de La Corbatière. Les responsables du site l’annoncent dans un message enthousiaste sur les réseaux sociaux. D’autres remonte-pentes de la région pourraient suivre ces prochains jours.

Chez les fondeurs, même mouvement d’ouvertures. C’est le cas du côté de Sommartel, La Vue-des-Alpes, de Pouillerel et des Cernets. Le bulletin d’enneigement complet est à retrouver ici. /aju