Auberge de jeunesse aux Sablons : le chantier peut démarrer

L’opposition déposée contre le projet a été levée, selon la Ville de Neuchâtel. Les premiers travaux démarreront ces prochaines semaines et devraient s’achever à l’été 2027.

L'image de synthèse de la future auberge de jeunesse de Neuchâtel, dans l'ancien collège des Sablons. (Photo : Ville de Neuchâtel - projet « Carnets de voyage » du bureau Andrea Pelati architecte).

Le projet d’auberge de jeunesse dans l’ancien collège des Sablons à Neuchâtel peut aller de l’avant. La Ville de Neuchâtel indique ce lundi que l’opposition déposée contre ce projet, validé à l’automne 2024 par le Conseil général, a été levée. Les travaux commenceront ces prochaines semaines. La future auberge de jeunesse comptera près d’une centaine de lits répartis en 24 chambres. Les lieux sont destinés aux familles ou aux touristes, qu’ils soient « en solo ou en groupe », précise la Ville.

Avant cela, les travaux porteront sur la mise en place « d’une isolation intérieure pour préserver les façades, la pose de nouvelles fenêtres et la rénovation complète de la toiture qui accueillera des panneaux solaires suisses », peut-on lire dans le communiqué.

La pose de la première pierre symbolique est agendée au 13 janvier. /comm-sbm


 

