Un village du Père Noël à Chaumont

La magie des fêtes de fin d’année va prochainement s’emparer de la Ville de Neuchâtel. Les nombreuses animations gratuites prévues lors de la période de l’Avent ont été dévoilées mardi matin. Le lancement est prévu le 28 novembre avec la mise en lumière des rues et un concert de Gospel à la place des Halles, lieu phare des festivités. Elle accueillera notamment Junior Tshaka et sa chorale d’une centaine d’enfants le mercredi 17 décembre ainsi qu’une silent party le vendredi 12 décembre.

Deux principales nouveautés sont annoncées : l’un des deux marchés de Noël, celui habituellement situé derrière le Collège Latin, va déménager au Jardin anglais et la seconde, c’est la création d’un village du Père Noël. Il sera installé à Chaumont du 6 au 23 décembre, du mercredi au dimanche. « Le père Noël sera présent sous une yourte avec des tipis, des terrains de jeux, une piste de luge, parce qu’évidemment on espère qu’il y aura de la neige. Il manquait quelque chose pour les familles dans cet état d’esprit là, et chaque année on essaie d’amener quelque chose d’innovant et de créatif. Il y a aussi une demande de la part de la population pour développer le site de Chaumont », explique Caroline Juillerat, déléguée à l’économie et aux commerces. L’accès à la Tour de Chaumont sera offert par TransN et « il y aura un forfait via Fairtiq pour l’utilisation du funiculaire. »