Un village du Père Noël à Chaumont

C’est l’une des grandes nouveautés proposées par la Ville de Neuchâtel pour ses animations de l’Avent. Les nombreux évènements dévoilés mardi matin font la part belle aux familles.
La magie des fêtes de fin d’année va prochainement s’emparer de la Ville de Neuchâtel. Les nombreuses animations gratuites prévues lors de la période de l’Avent ont été dévoilées mardi matin. Le lancement est prévu le 28 novembre avec la mise en lumière des rues et un concert de Gospel à la place des Halles, lieu phare des festivités. Elle accueillera notamment Junior Tshaka et sa chorale d’une centaine d’enfants le mercredi 17 décembre ainsi qu’une silent party le vendredi 12 décembre.
Deux principales nouveautés sont annoncées : l’un des deux marchés de Noël, celui habituellement situé derrière le Collège Latin, va déménager au Jardin anglais et la seconde, c’est la création d’un village du Père Noël. Il sera installé à Chaumont du 6 au 23 décembre, du mercredi au dimanche. « Le père Noël sera présent sous une yourte avec des tipis, des terrains de jeux, une piste de luge, parce qu’évidemment on espère qu’il y aura de la neige. Il manquait quelque chose pour les familles dans cet état d’esprit là, et chaque année on essaie d’amener quelque chose d’innovant et de créatif. Il y a aussi une demande de la part de la population pour développer le site de Chaumont », explique Caroline Juillerat, déléguée à l’économie et aux commerces. L’accès à la Tour de Chaumont sera offert par TransN et « il y aura un forfait via Fairtiq pour l’utilisation du funiculaire. »
Caroline Juillerat : « C’est une année très focalisée sur la famille, sur la chaleur, le regroupement, la cohésion sociale. »
Fini la grande roue sur la place Alexis-Marie-Piaget
La grande roue qui prenait place ces deux dernières années sur le parking de la place Alexis-Marie-Piaget ne reviendra pas. « Avec le déplacement de l’un des marchés de Noël au Jardin anglais, le cirque Starlight production qui proposera son spectacle à la place du Port, nous avons souhaité laisser la possibilité aux Neuchâtelois de venir se garer à proximité », souligne Caroline Juillerat.
Le budget pour la mise en place des évènements de l’Avent s’élève à environ 100'000 francs, a précisé Jonathan Gretillat, conseiller communale en Ville de Neuchâtel.
« Achetez en live plutôt qu’en ligne »
Pour les autorités de la Ville de Neuchâtel, l’objectif des nombreuses animations de Noël, c’est aussi d’inciter la population à faire ses achats dans les commerces locaux. Les magasins seront ouverts le dimanche 21 décembre et prolongeront leurs horaires d’ouverture jusqu’à 20h les 22 et 23 décembre. Bernard Schneider, président de l’association des commerçants Neuchâtel Centre, a déclaré : « Oui nous souffrons, mais restons positifs. Alors que les médias relaient les fermetures de commerces, parlons de ceux qui restent ouverts ». Il a vivement encouragé la population à faire ses emplettes au cœur de la ville plutôt qu’en ligne.
Retrouvez le programme complet des animations proposées par la Ville de Neuchâtel durant la période de l’Avent ici. /jpp