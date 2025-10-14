Le marché de Noël de Neuchâtel passe du lac au jardin

Le Marché de Noël de Neuchâtel n’a pas fini de voyager. Après avoir posé ses cabanes place sur la place Agota Kristof, il s’installera cette année au Jardin anglais. Un nouveau décor, choisi par nécessité en raison de travaux derrière le Numa-Droz.
Le Marché de Noël de Neuchâtel continue son petit tour de la ville. Après avoir pris ses quartiers au bord du lac sur la place Agota Kristof, il s’apprête à planter ses chalets au Jardin anglais du 5 au 23 décembre. Un nouveau décor choisi par contrainte : les travaux derrière l’école Numa-Droz rendent l’ancien site impraticable pour plusieurs années. Il fallait donc trouver un lieu capable de préserver la magie de décembre. Samantha Marzo-Coï, membre du comité d’organisation du Marché de Noël de Neuchâtel explique : « Avec la Ville de Neuchâtel, nous avons eu l’idée de nous déplacer au Jardin anglais. » Ce changement, loin d’être perçu comme une perte, est plutôt vu comme une opportunité. Pour les organisateurs, le Jardin anglais offre un cadre vaste, plus visible, et surtout familier aux Neuchâtelois. Bordé par l’Avenue du 1er-Mars, le site promet un passage important et un bel espace pour accueillir les chalets, « c'est un très très bel emplacement, c’est un endroit où les Neuchâtelois ont l’habitude de venir se promener », ajoute la membre du comité d'organisation.
Samantha Marzo-Coï : « Ce sera féérique. »
Les cabanons, prêtés par la Ville, seront à nouveau une trentaine, accompagnés de quelques food trucks, d’un manège et de lumières en tous genres pour compléter l’ambiance. Les organisateurs préfèrent rester prudents pour cette première édition dans le Jardin anglais, ils misent donc sur le même nombre d'emplacements que les années précédentes au bord du lac.
« Si cette année est une belle année, peut-être que l’an prochain, on pourrait s’agrandir. »
Le Marché de Noël de Neuchâtel se tiendra du 5 au 23 décembre au Jardin anglais. À noter que le Village de Noël du Coq d’Inde, lui, ne bougera pas, une vingtaine de commerçants y participeront. /yca