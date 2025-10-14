Le marché de Noël de Neuchâtel passe du lac au jardin

Le Marché de Noël de Neuchâtel continue son petit tour de la ville. Après avoir pris ses quartiers au bord du lac sur la place Agota Kristof, il s’apprête à planter ses chalets au Jardin anglais du 5 au 23 décembre. Un nouveau décor choisi par contrainte : les travaux derrière l’école Numa-Droz rendent l’ancien site impraticable pour plusieurs années. Il fallait donc trouver un lieu capable de préserver la magie de décembre. Samantha Marzo-Coï, membre du comité d’organisation du Marché de Noël de Neuchâtel explique : « Avec la Ville de Neuchâtel, nous avons eu l’idée de nous déplacer au Jardin anglais. » Ce changement, loin d’être perçu comme une perte, est plutôt vu comme une opportunité. Pour les organisateurs, le Jardin anglais offre un cadre vaste, plus visible, et surtout familier aux Neuchâtelois. Bordé par l’Avenue du 1er-Mars, le site promet un passage important et un bel espace pour accueillir les chalets, « c'est un très très bel emplacement, c’est un endroit où les Neuchâtelois ont l’habitude de venir se promener », ajoute la membre du comité d'organisation.