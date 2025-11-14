Félix Fivaz, lauréat 2025 du Prix des musiques actuelles

Le huitième Prix des musiques actuelles de la Ville de La Chaux-de-Fonds est décerné à un batteur. Félix Fivaz, batteur, compositeur, producteur et pédagogue, a été formé à la Haute école de jazz de Lucerne. Il a parcouru les scènes du monde avec notamment Koqa Beatbox ou République Atypique. Le lauréat 2025 du prix chaux-de-fonnier sera récompensé vendredi 21 novembre à Bikini Test lors d’une soirée sur invitation. /comm-vco