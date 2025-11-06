Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

En octobre 2025, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel se maintient à 4,6%, inchangé par rapport aux mois précédents, selon les données publiées ce jeudi par la chancellerie d’État. Le nombre de chômeurs progresse légèrement, atteignant 4’170 personnes, tandis que le total des demandeurs d’emploi augmente davantage, pour atteindre 6’577. À l’échelle romande et nationale, les taux connaissent une légère hausse, s’établissant respectivement à 4,1% et 2,9%.

Sur le marché de l’emploi, le nombre d’inscriptions à l’Office régional de placement (ORP) de Neuchâtel s’élève à 844 en octobre, contre 849 en septembre. Dans le même temps, 675 personnes ont quitté l’ORP, soit légèrement moins que le mois précédent.

Le chômage augmente chez les jeunes de moins de 25 ans (+21) et chez les plus de 50 ans (+38), tandis que les 25-49 ans voient leur effectif diminuer (-33). Le taux de chômage des jeunes s’élève à 5,9%, celui des seniors progresse légèrement à 3,9%.

Par secteur, certaines activités enregistrent une hausse du nombre de chômeurs, notamment l’hébergement et la restauration (+38), la santé humaine (+16) et l’hébergement médico-social et social (+10). À l’inverse, des baisses sont observées dans la construction (-14) et d’autres activités manufacturières (-12).

Globalement, le marché de l’emploi neuchâtelois reste stable, malgré ces variations sectorielles et par tranche d’âge. Cependant, le contexte économique incertain et le léger ralentissement des sorties de l’ORP appellent à rester vigilants pour les mois à venir. /comm-ero