Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

En octobre, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel se maintient à 4,6%, inchangé par ...
Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

En octobre, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel se maintient à 4,6%, inchangé par rapport au mois précédent, malgré un léger ralentissement du marché de l’emploi.

Le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel se maintient à 4,6%, en octobre 2025. (Photo : archives) Le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel se maintient à 4,6%, en octobre 2025. (Photo : archives)

En octobre 2025, le taux de chômage dans le canton de Neuchâtel se maintient à 4,6%, inchangé par rapport aux mois précédents, selon les données publiées ce jeudi par la chancellerie d’État. Le nombre de chômeurs progresse légèrement, atteignant 4’170 personnes, tandis que le total des demandeurs d’emploi augmente davantage, pour atteindre 6’577. À l’échelle romande et nationale, les taux connaissent une légère hausse, s’établissant respectivement à 4,1% et 2,9%.

Sur le marché de l’emploi, le nombre d’inscriptions à l’Office régional de placement (ORP) de Neuchâtel s’élève à 844 en octobre, contre 849 en septembre. Dans le même temps, 675 personnes ont quitté l’ORP, soit légèrement moins que le mois précédent.

Le chômage augmente chez les jeunes de moins de 25 ans (+21) et chez les plus de 50 ans (+38), tandis que les 25-49 ans voient leur effectif diminuer (-33). Le taux de chômage des jeunes s’élève à 5,9%, celui des seniors progresse légèrement à 3,9%.

Par secteur, certaines activités enregistrent une hausse du nombre de chômeurs, notamment l’hébergement et la restauration (+38), la santé humaine (+16) et l’hébergement médico-social et social (+10). À l’inverse, des baisses sont observées dans la construction (-14) et d’autres activités manufacturières (-12).

Globalement, le marché de l’emploi neuchâtelois reste stable, malgré ces variations sectorielles et par tranche d’âge. Cependant, le contexte économique incertain et le léger ralentissement des sorties de l’ORP appellent à rester vigilants pour les mois à venir. /comm-ero


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

« Faites-nous rire » : La madelaine d’Eric Constantin

« Faites-nous rire » : La madelaine d’Eric Constantin

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 09:00

L’ingénierie de la HE-ARC au service de la médecine

L’ingénierie de la HE-ARC au service de la médecine

Région    Actualisé le 05.11.2025 - 18:47

La Suisse occidentale s'oppose à l'initiative « pour l'avenir »

La Suisse occidentale s'oppose à l'initiative « pour l'avenir »

Région    Actualisé le 05.11.2025 - 17:30

Journée syndicale : les enseignants toujours préoccupés

Journée syndicale : les enseignants toujours préoccupés

Région    Actualisé le 05.11.2025 - 18:59

Articles les plus lus