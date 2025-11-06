En Boîte : Viasuisse

C’est un service qui accompagne les automobilistes partout en Suisse : les inforoutes nationales ...
En Boîte : Viasuisse

C’est un service qui accompagne les automobilistes partout en Suisse : les inforoutes nationales sont élaborées en partie à Bienne. L’entreprise Viasuisse a son siège dans la cité Seelandaise pour une raison stratégique.

Mario Boldini, responsable de la rédaction italophone de Viasuisse.

Diffuser les informations urgentes comme les alertes de contresens sur l’autoroute, calculer les itinéraires les plus fiables pour les prestataires logistiques et les routiers ou encore annoncer les déviations suite à un accident : c’est toute une masse d’informations qui transite par les bureaux de Viasuisse, dont le siège est à Bienne. Historiquement, Viasuisse est née à partir d’une idée du Touring Club Suisse en collaboration avec la Société Suisse de radiodiffusion et télévision SSR SRG. Le choix de Bienne comme siège principal est lié au statut bilingue de la ville, pratique pour gérer des flux d’informations par des collaborateurs maîtrisant deux langues minimum.

Mario Boldini : « On a une énormité de données »

Ecouter le son

On peut se demander aujourd’hui ce qui distingue un fournisseur d’informations liées au trafic d’un service comme Google Maps. « Sur le papier on peut nous considérer comme des concurrents, mais nos informations sont vérifiées directement avec les autorités, comme les communes, la police », ajoute le responsable. Une plus grande précision est aussi rendue possible grâce à l’accès aux caméras en partenariat avec la Confédération, selon les explications de Mario Boldini.


 

