En Boîte : Viasuisse

Diffuser les informations urgentes comme les alertes de contresens sur l’autoroute, calculer les itinéraires les plus fiables pour les prestataires logistiques et les routiers ou encore annoncer les déviations suite à un accident : c’est toute une masse d’informations qui transite par les bureaux de Viasuisse, dont le siège est à Bienne. Historiquement, Viasuisse est née à partir d’une idée du Touring Club Suisse en collaboration avec la Société Suisse de radiodiffusion et télévision SSR SRG. Le choix de Bienne comme siège principal est lié au statut bilingue de la ville, pratique pour gérer des flux d’informations par des collaborateurs maîtrisant deux langues minimum.