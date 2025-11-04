Les employés de la LNM « consternés » par les accusations visant leur directeur

Les collaborateurs de la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat affirment ...
Les collaborateurs de la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat affirment leur soutien à leur actuel directeur Peter Voets. Les employés ont pris position mardi dans une lettre adressée au Conseil d’administration.

Peter Voets a pris ses fonctions au sein de la LNM en janvier 2025.  Peter Voets a pris ses fonctions au sein de la LNM en janvier 2025. 

Prise de position dans les rangs de la LNM. Face à la situation décrite par la presse ces dernières semaines, les employés ont réaffirmé leur soutien mardi matin au directeur de la société de navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat Peter Voets. Dans une lettre adressée au Conseil d’administration, les collaborateurs soulignent les qualités humaines de leur actuel directeur et dénoncent des accusations publiques le concernant « qui ne reflètent pas la réalité ».

« À aucun moment, nous n’avons observé de comportements ou de pratiques de management « autoritaires » ou « brutales », comme rapporté par certains médias », écrivent les employés dans leur lettre. Au contraire, ils y dépeignent un directeur soucieux de « rassembler et mobiliser » les collaborateurs autour d’un objectif commun, « dans un esprit de transparence et de responsabilité ». La lettre dénonce donc des accusations publiques infondées émanant de sources ne faisant plus partie de la société de navigation. Les employés s’interrogent donc sur la fiabilité de ces informations.

Dans un deuxième temps, la lettre dépeint également l’impact que cette situation provoque sur le moral et la vie personnelle des employés. « Nous sommes dans une situation inconfortable » et « ce climat affecte la confiance indispensable à la poursuite sereine de nos activités ».

Finalement, c’est la confiance envers le Conseil d’administration qui est remise en cause. Les instances dirigeantes déçoivent par leur silence. « Nous attendons une prise de position claire, commune et transparente de la part du Conseil quant à la suite des évènements », terminent les employés. /comm-crb


 

