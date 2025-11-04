L’idée d’une taxe sur le stationnement privé échauffe les esprits

Le Conseil d’Etat neuchâtelois a enterré cette idée dans un rapport soumis au législatif mardi ...
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a enterré cette idée dans un rapport soumis au législatif mardi. Un choix qui n'a pas été du goût d'une partie de l'hémicycle.

Le Conseil d’État neuchâtelois ne juge pas opportun d'instaurer une taxe sur le stationnement privé. (Photo d'illustration). Le Conseil d’État neuchâtelois ne juge pas opportun d'instaurer une taxe sur le stationnement privé. (Photo d'illustration).

Il n’y aura pas de taxe sur le stationnement privé dans le canton de Neuchâtel. Le Conseil d’Etat a toutefois dû batailler pour que sa vision s’impose mardi devant le Grand Conseil. Un postulat demandait au gouvernement d’étudier la possibilité d’instaurer une taxe auprès des propriétaires de parking à raison de 1 franc par mouvement ou de 30 francs par mois et par place. Les places de stationnement liées au logement principal n’auraient pas été concernées par cette mesure. Le fruit de cette taxe, estimé à 11 millions de francs, devait notamment servir à réduire le prix des transports publics, pour favoriser le report modal.

Dans sa réponse, le gouvernement a estimé qu’il n’était pas judicieux d’instaurer un tel outil. A ses yeux, cela va à l’encontre de la stratégie de mobilité 2030 plébiscitée par la population. Améliorer les infrastructures plutôt qu’instaurer une nouvelle taxe : tel est le mot d’ordre.

Le conseiller d’Etat Laurent Favre l’a martelé : « aucun canton ne connaît ça ». Le gouvernement a pris l’exemple du Tessin qui a renoncé à une telle taxe. Il a rappelé aussi que la compétence de taxation du stationnement sur le domaine public était de compétence communale.
Les groupes socialiste, vertPOP et vert’libéral ont tenté en vain de renvoyer le gouvernement a sa copie. Au final, la discussion a été bouclée à une courte majorité de 50 voix contre 49. /sbm


Actualisé le

 

Région    Actualisé le 04.11.2025 - 19:22

