De gros crédits pour assurer l’entretien des routes

Le Canton de Neuchâtel et la Confédération unissent leurs forces en matière d’entretien des routes. Le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi matin une série de crédits avoisinant les 56 millions de francs. Cette somme doit permettre de regrouper et d’assainir les centres d’entretien des routes qui seront installés à La Chaux-de-Fonds, à Boudry et à Cressier. Ces trois entités seront gérées conjointement par le Canton et la Confédération. Le financement total pour ces trois centres atteint 117'225'000 francs. La Confédération participera à hauteur de 56,2%, ce qui équivaut à un montant de 65,892 millions, contre 51,333 millions de francs pour le Canton.

Le Grand Conseil a aussi validé une dépense d’un peu plus de 4,7 millions de francs pour assainir les centres d’entretien de La Brévine et de Boudevilliers. Le Conseil d’Etat prévoit également à terme d’en construire encore un du côté de Couvet pour le Val-de-Travers.

Ces investissements doivent permettre de regrouper ces activités aujourd’hui réparties sur 16 sites. Des économies à hauteur de 10 millions de francs sont espérées à travers cette réorganisation.

Ces travaux s’inscrivent aussi dans l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans lequel aussi bien le Canton que la Confédération sont engagés. La députée verte Stéphanie Skartsounis, dans son rôle de rapporteuse, a rappelé que les centres d’entretien routiers se passeront des énergies fossiles à l’avenir pour se tourner entièrement vers le renouvelable. Cette réorganisation engendrera une économie de plus de 11,5 millions de kWh en 20 ans d’exploitation, selon le rapport du gouvernement. Le conseiller d’Etat en charge du dossier, Laurent Favre, a rappelé que les sites actuels étaient vétustes. « L’objectif, c’est aussi de sécuriser les conditions de travail des employés », a-t-il déclaré. Les diverses demandes de crédits ont passé la rampe à la quasi-unanimité. /sbm