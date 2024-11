Une seconde vie pour le point d’appui routier de Cressier

Exigu, vétuste et qui ne répond plus aux normes actuelles. Le point d’appui routier de Cressier doit être rénové et assaini au niveau énergétique. Ce centre, construit dans les années 1970, héberge le matériel et les personnes en charge de l’entretien des routes nationales et cantonales dans le secteur de l’Entre-deux-lacs. Au terme des mandats d’étude parallèles d’architecture et d’ingénierie, le projet lauréat a été présenté vendredi soir au Château de Neuchâtel. Il est l’œuvre du bureau neuchâtelois Frundgallina.

L’extension du point d’appui routier de Cressier doit permettre de regrouper sur un seul site les infrastructures d’entretien des routes nationales et cantonales pour l’Est du Littoral. Il s’agit donc d’un projet mixte Canton-Confédération. Un rapport et une demande de crédit seront présentés au Grand Conseil l’an prochain, précise Laurent Favre. Le conseiller d’État en charge du développement territorial ajoute « que la question du coût des travaux sera évaluée lors d’une prochaine étape. Mais ce centre est à 70% en main fédérale et à 30% en main cantonale. La répartition des charges se fera donc selon cette clé. »