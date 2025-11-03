Rien de bien réjouissant dans le ciel économique neuchâtelois

Elles tirent la langue, les entreprises de la région. C’est ce qui ressort de l’enquête de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie publiée en fin de semaine dernière. 258 entreprises ont répondu à la CNCI sur une période allant du 10 septembre au 28 octobre. Les sociétés industrielles sont les plus impactées par la morosité. Près de la moitié considère la marche des affaires comme « médiocre à mauvaise ». « Actuellement, la situation est extrêmement difficile, et ceci depuis une année, une année et demie. Les droits de douane américains sont venus s’ajouter, mais n’ont pas provoqué cette situation difficile », souligne Florian Németi, directeur de la CNCI. « Les problèmes viennent de la faiblesse du marché chinois, de la faiblesse de certains marchés en Europe comme l’automobile, mais aussi désormais de certaines difficultés sur le marché américain. »