Trafic interrompu sur la ligne Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds

Interruption de trafic sur la ligne ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Des pierres sont tombées sur la voie entre Les Hauts-Geneveys et Les Geneveys-sur-Coffrane. Les trains ne circulent plus depuis 6h30 ce vendredi matin et la situation ne devrait pas être rétablie avant 16h, selon le porte-parole des CFF Frédéric Revaz. Des travaux ont été entrepris pour sécuriser le talus au-dessus de la voie et des arbres doivent être coupés. Des bus de remplacement ont été mis en place pour assurer les liaisons. /sbm