« En boîte » : Fearless Custom

Du terrain de football à l'entrepreneuriat : Fabio Morelli révolutionne les accessoires avec Fearless Custom. Ce Neuchâtelois de 30 ans a créé une entreprise qui personnalise des protège-tibias pour les amateurs comme pour les stars du ballon rond. Ses créations sont portées par des internationaux suisses et même par un champion du monde.

Fabio Morelli dispose d'un local de production et de stockage à La Coudre à Neuchâtel.

Fabio Morelli a toujours eu l'esprit d'un battant. À 18 ans, ce Neuchâtelois quitte le lycée pour tenter sa chance au Canada, dans l'académie de l'Impact de Montréal. Un pari risqué qui reflète parfaitement la philosophie qu'il a adoptée pour sa marque de protège-tibias : Fearless Custom, littéralement « sans peur ». « J'ai quitté l'école pour le foot. C'était un pari risqué. Cette mentalité, je l'ai depuis tout jeune », explique le fondateur de l'entreprise lancée début 2024.

Après trois années passées outre-Atlantique, Fabio Morelli revient en Suisse. Il s'entraîne d'abord avec Neuchâtel Xamax, puis signe dans un club de Promotion League à Zurich. En parallèle, il entame une formation de designer graphique à distance. L'idée des protège-tibias personnalisés germe alors qu'il joue à Yverdon-Sport. « Un coéquipier avait des protections personnalisées de mauvaise qualité. Il m'a demandé de lui faire un design pour sa paire », se souvient Fabio Morelli. Il constate alors que ce produit, très utilisé par les professionnels, est peu commercialisé en Europe et en Suisse. « Les footballeurs sont assez superstitieux. Ils aiment avoir quelque chose qui les motive avant le match, comme une photo de leur famille ou de leur joueur préféré », observe l'entrepreneur.

Fabio Morelli propose des protège-tibias personnalisés en plusieurs tailles. (Photo : Fearless Custom)

Des stars internationales comme clients

Le succès ne s'est pas fait attendre. Plusieurs joueurs de l'équipe nationale suisse portent désormais les protège-tibias Fearless Custom, comme Zeki Amdouni ou Fabian Rieder. Plus impressionnant encore, le champion du monde argentin Cristian Romero, défenseur de Tottenham, fait partie de la clientèle. « Son agent a passé commande sur notre site. J'ai ensuite pris contact avec lui et je lui ai fait des paires sur mesure en carbone », raconte fièrement Fabio Morelli.

Fabio Morelli présente Fearless Custom :

Ecouter le son

Si l'entrepreneur pourrait aujourd'hui vivre de son activité, il conserve son emploi de designer graphique dans une entreprise liée à son club actuel, le FC Bavois. « À court terme, je veux continuer le développement en Suisse. Plusieurs magasins vendent déjà nos articles », conclut-il. /lgn 


 

