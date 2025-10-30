« En boîte » : Fearless Custom

Fabio Morelli a toujours eu l'esprit d'un battant. À 18 ans, ce Neuchâtelois quitte le lycée pour tenter sa chance au Canada, dans l'académie de l'Impact de Montréal. Un pari risqué qui reflète parfaitement la philosophie qu'il a adoptée pour sa marque de protège-tibias : Fearless Custom, littéralement « sans peur ». « J'ai quitté l'école pour le foot. C'était un pari risqué. Cette mentalité, je l'ai depuis tout jeune », explique le fondateur de l'entreprise lancée début 2024.

Après trois années passées outre-Atlantique, Fabio Morelli revient en Suisse. Il s'entraîne d'abord avec Neuchâtel Xamax, puis signe dans un club de Promotion League à Zurich. En parallèle, il entame une formation de designer graphique à distance. L'idée des protège-tibias personnalisés germe alors qu'il joue à Yverdon-Sport. « Un coéquipier avait des protections personnalisées de mauvaise qualité. Il m'a demandé de lui faire un design pour sa paire », se souvient Fabio Morelli. Il constate alors que ce produit, très utilisé par les professionnels, est peu commercialisé en Europe et en Suisse. « Les footballeurs sont assez superstitieux. Ils aiment avoir quelque chose qui les motive avant le match, comme une photo de leur famille ou de leur joueur préféré », observe l'entrepreneur.