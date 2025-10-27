Le stade de La Maladière passera à un éclairage LED

Un investissement qui a fait grincer quelques dents. Le Conseil général de Neuchâtel a validé lundi soir, non sans quelques réticences, un crédit de 2'220'600 francs. Cette somme est destinée à financer le changement d'éclairage du stade de La Maladière qui passera ainsi au LED, de même que celui des autres terrains et places de sport de la Commune qui n’en sont pas encore équipés.

Ces nouveaux éclairages doivent permettre de réaliser une économie de plus de 180'000 KWh par an et une réduction de la facture de 83'000 francs. Plusieurs conseillers généraux, tous groupes confondus, ont toutefois regretté que la Ville de Neuchâtel porte seule la charge financière de ce changement pour le stade de La Maladière, alors que les quatre mâts, comptant 146 spots au total, s’inscrivent dans la copropriété partagée entre la COOP et la Ville de Neuchâtel. Il apparaît qu’il revient à la Commune d’assumer les coûts d’exploitation des infrastructures.





Des subventions en perspective

Le Conseil communal, par la voix de Nicole Baur en charge des sports, a également défendu cette dépense en expliquant que les pièces de rechange sont aujourd’hui difficiles à trouver pour un éclairage qui date de 2007 à La Maladière.

L’objectif est aussi d’assurer l’homologation du stade lors de la prochaine inspection de la Swiss Football League qui se profile pour 2027. La Ville de Neuchâtel devrait par ailleurs pouvoir compter sur une subvention de l’Association suisse de football dans le cadre du programme LEDforFOOT, qui vise à encourager ces changements d’éclairage. Une subvention cantonale pourrait aussi surgir.

Une entreprise a par ailleurs été mandatée pour inspecter les mâts des différents terrains et places de sport de la Commune. Il en ressort que 14 mâts sur 67 doivent être remplacés, principalement sur les terrains de Champ Merlon et du Grand Locle. Les travaux sont prévus jusqu'en 2027. /sbm