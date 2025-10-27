Changement de paradigme dans l’attribution des places d’amarrage

Le règlement des ports de la Commune de Neuchâtel prend une dimension écologique. Le Conseil général a dépoussiéré lundi soir ce texte datant de 1922. Dans la nouvelle mouture, adoptée par 27 voix contre 13 et une abstention, le législatif a souhaité changer les critères qui permettent d’obtenir une place d’amarrage dans l’un des quatre ports de la ville, à savoir ceux du Nid-du-Crô, des Jeunes-Rives, du vieux port de Neuchâtel et de Serrières.





Une volonté de favoriser les bateaux respectueux de l’environnement.

Dès l’entrée en vigueur du texte, prévue pour le 1er janvier 2026, le lieu de domicile du propriétaire sera prépondérant, dans le but de favoriser les habitants de la commune avant ceux du reste du canton, notamment. Le mode de propulsion du bateau deviendra aussi l’un des critères prioritaires dans l’octroi d’une place d’amarrage, dans le but de favoriser l’environnement. Cela signifie qu’à caractéristiques égales en termes de dimensions de l’embarcation notamment, un voilier par exemple sera privilégié à un bateau à moteur thermique.





Une réglementation qui va « trop loin » pour la droite

Le groupe PLR, ainsi que les élus indépendants Fabio Esposito et Nolan Bongiovanni, ont tenté en vain de s’opposer à ce changement. Pour l’élu libéral-radical Marc Rémy, cette réglementation « va trop loin » et est « discriminante » pour les propriétaires de bateaux à moteur qui attendent un emplacement. Actuellement, c’est l’ancienneté sur la liste d’attente qui prime pour l’attribution d’une place dans l’un de ces ports. « Les activités professionnelles, notamment la pêche, ne sont pas concernées par cette disposition », précise le Conseil communal dans son rapport.

Par ailleurs, le nouveau règlement limite à 24 ou à un ratio de 3%, le nombre de places d’amarrage de plus de 45 mètres carrés, dans le but de maîtriser la présence de bateaux de grande envergure.

L’ancienne mouture du règlement des ports présentait par ailleurs quelques pépites, qui ont été relevées en plénum. L’article 25 par exemple avait la teneur suivante : « Les personnes qui se trouvent en bateau assez près des quais pour être entendues des promeneurs doivent s’abstenir de tous propos, chant ou manifestation quelconque contraires à la décence ». La nouvelle législation n’empêche pas de rester courtois… /sbm