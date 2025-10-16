« En boîte » : Torks, la start-up qui pédale vite

Un vélo électrique clé en main grâce à un abonnement. C’est le service que propose la start-up neuchâteloise Torks. Pour environ 79 francs par mois, vous recevez un vélo électrique de la flotte de l’entreprise et c’est (presque) le vôtre. Déplacement illimité, le service et l’assurance sont compris dans le prix de l’abonnement et votre vélo est remplacé en cas de pépins ou de vol. Cette idée, c’est celle de Timothée Duran, ingénieur en informatique de l’EPFL. Il a lancé sa start-up en février 2025. À peine quelques mois plus tard, le Chaux-de-Fonnier remporte le premier prix du concours d’entrepreneuriat BCN Boost. Avec 10'000 francs en poche et un petit coup de pouce en visibilité, il lance officiellement son service en juillet 2025. Les cinquante vélos électriques de sa flotte sont rapidement loués dans le canton de Neuchâtel, mais aussi à Fribourg et en Valais. « Ce projet vise à rendre le vélo accessible à tous », détaille Timothée Duran à son bureau situé dans les locaux de Microcity à Neuchâtel. « Notre service permet de faire un premier pas vers le vélo et de laisser la voiture au garage. D’autant plus qu’aujourd’hui l’achat d’un vélo électrique reste très cher », ajoute le CEO.





À la racine : l'écologique

L’idée de Torks par d’un constat : « la mobilité en Suisse représente un tiers des émissions de CO2, c’est énorme. Il y a un véritable potentiel », explique le Chaux-de-Fonnier. Selon lui, une grande partie de la solution pour réduire ses émissions réside dans le vélo.