Les « queens » de l’ingénierie civile exposées à Neuchâtel

Plusieurs années plus tard, Nicole Zahner explique que la création de cette exposition a été un acte libérateur pour elle et ses collègues : « Nous avions l’habitude d’être une seule femme dans un groupe et là, nous étions que des femmes ! »





Une Neuchâteloise parmi les « queens »

Pas besoin d’aller jusqu’à New York pour trouver des ingénieures civiles inspirantes. Parmi les portraits à découvrir au Jardin anglais, il y a celui de la Neuchâteloise Rachel Nenavoh. L’ingénieure est passionnée par ce métier qu’elle pratique depuis une trentaine d’années : « On touche à tout ce que les gens vivent au quotidien. Quand on fait des ouvrages emblématiques, ça marque les esprits. Mais il faut rappeler que notre métier c’est vraiment le quotidien des gens. » Et c’est le quotidien des habitants de Milvignes que Rachel Nenavoh a contribué à faciliter. L’ingénieure neuchâteloise, dans la partie de l’exposition qui lui est dédiée, revient sur ses projets dans l’espace public de la commune neuchâteloise.